Бритни Спирс ошарашила фанатов безумным танцем и новостью – она стала трижды мамой
Певица Бритни Спирс стала мамой в третий раз, удочерив девочку
Обложка © ТАСС / ЕРА / NINA PROMMER
Американская певица Бритни Спирс ошеломила своих поклонников неожиданным заявлением в социальных сетях: она удочерила ребёнка. Звезда вышла на связь с новым безумным танцем и рассказала в социальных сетях, что теперь в её семье живёт очаровательная девочка по имени Леннон Лондон Спирс.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
«Я хочу, чтобы вы знали, что я усыновила красивую девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс», — написала певица.
Кроме того, Бритни поделилась мыслями о переезде в Италию. Никаких подробностей она не рассказала, а лишь заявила, что решила перебраться в страну.
Напомним, что у певицы уже есть два сына: Шон Престон (19 лет) и Джейден Джеймс (18 лет). Именно с ними Спирс отметила Рождество впервые за последние два года.