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14 июля, 10:44

Бритни Спирс ошарашила фанатов безумным танцем и новостью – она стала трижды мамой

Певица Бритни Спирс стала мамой в третий раз, удочерив девочку

Обложка © ТАСС / ЕРА / NINA PROMMER

Обложка © ТАСС / ЕРА / NINA PROMMER

Американская певица Бритни Спирс ошеломила своих поклонников неожиданным заявлением в социальных сетях: она удочерила ребёнка. Звезда вышла на связь с новым безумным танцем и рассказала в социальных сетях, что теперь в её семье живёт очаровательная девочка по имени Леннон Лондон Спирс.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

«Я хочу, чтобы вы знали, что я усыновила красивую девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс», — написала певица.

Кроме того, Бритни поделилась мыслями о переезде в Италию. Никаких подробностей она не рассказала, а лишь заявила, что решила перебраться в страну.

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Напомним, что у певицы уже есть два сына: Шон Престон (19 лет) и Джейден Джеймс (18 лет). Именно с ними Спирс отметила Рождество впервые за последние два года.

Наталья Афонина
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