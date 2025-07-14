Бритни Спирс ошарашила фанатов безумным танцем и новостью – она стала трижды мамой

Американская певица Бритни Спирс ошеломила своих поклонников неожиданным заявлением в социальных сетях: она удочерила ребёнка. Звезда вышла на связь с новым безумным танцем и рассказала в социальных сетях, что теперь в её семье живёт очаровательная девочка по имени Леннон Лондон Спирс.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

«Я хочу, чтобы вы знали, что я усыновила красивую девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс», — написала певица.

Кроме того, Бритни поделилась мыслями о переезде в Италию. Никаких подробностей она не рассказала, а лишь заявила, что решила перебраться в страну.