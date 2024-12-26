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26 декабря, 10:38

«Не видела своих мальчиков два года!» Бритни Спирс встретила Рождество с сыновьями после разлуки

Бритни Спирс на Рождество встретилась с сыновьями впервые за два года

В семье Бритни Спирс произошло радостное событие: на Рождество певица встретилась со своими сыновьями, которых не видела два года. Шон Престон и Джейден Джеймс, кажется, как и их знаменитая мама, были рады встрече.

«Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! У меня слёзы радости, я буквально нахожусь в шоке каждый день. У меня нет слов. Спасибо тебе, Иисус!» — написала Бритни в своём блоге в запрещённой соцсети.

Спирс с сыновьями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Несколько лет назад дети певицы заявили в одном из интервью, что не хотят видеться с матерью из-за её странных танцев и неуравновешенного поведения. «Пока она не поправится», Шон и Джейден не были готовы к совместному времяпрепровождению. Сама звезда к тому же говорила, что наследники даже не читают сообщения от неё.

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Сейчас же подростки, видимо, изменили своё мнение и решили, что Спирс в порядке, поэтому встретились с ней в канун Рождества и провели вместе светлый праздник. Откровенный контент и танцы мамы перед камерой, судя по всему, больше не помеха их общению. Между тем, некоторые язвительные пользователи отметили, что у юношей просто закончились деньги, именно поэтому они и закрыли глаза на поведение звёздной мамы.

Ранее певица решилась на шокировавший её поклонников шаг и вышла замуж за саму себя. Это, по словам Спирс, стало лучшим решением в её жизни. А в свой 43-й день рождения поп-исполнительница сделала себе необычный подарок и официально расторгла брак с Сэмом Асгари.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Ольга Сливченко
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