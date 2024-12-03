Певица Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари в день своего 43-летия

Американская певица Бритни Спирс получила заветный подарок на свой 43-й день рождения: больше чем через год после расставания с Сэмом Асгари она наконец-то была признана юридически незамужней, сообщает Rolling Stone. Шестимесячный срок ожидания, необходимый после того, как пара оформила развод, истёк.

Спирс и Асгари начали встречаться вскоре после съёмок клипа певицы Slumber Party в 2016 году. Тогда они начали совместно появляться на матчах по баскетболу и в социальных сетях. В конце концов пара обручилась в сентябре 2022 года.

Меньше чем через год супружеской жизни Асгари инициировал развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Бракоразводный процесс бывшей пары начался в августе 2023 года, а в мае 2024 года они достигли мирового соглашения, положив конец 14-месячному браку.

«Развод прошёл мирно, и брачный контракт не был оспорен», — рассказал People источник. По словам инсайдера, «Бритни продолжает пользоваться своей свободой и живёт дальше».

В последнее время певица стала проводить больше времени с сыном, 18-летним Джейденом, в её доме в Лос-Анджелесе. Источник сообщил, что это делает Спирс «счастливой».

В свою очередь, Асгари рассказал, что «абсолютно точно» может жить дальше после развода и сосредоточился на работе. Актёр и фитнес-тренер снимается в третьем сезоне популярного сериала «Предатели», премьера которого состоится в следующем месяце.

Спирс трижды выходила замуж, дважды разводилась и один раз аннулировала брак. Её первый брак с Джейсоном Александром был аннулирован спустя 55 часов в 2004 году. В том же году она вышла замуж за Кевина Федерлайна, с которым у неё двое сыновей. Они развелись после трёх лет брака.