«Ничего не поделать»: Бритни Спирс шокировала поклонников фото окровавленных ступней
Бритни Спирс напугала поклонников, показав фото своих ног после занятий балетом
Певица Бритни Спирс вновь шокировала поклонников. В новой публикации в социальных сетях звезда показала, как выглядят её ноги после занятий балетом в пуантах.
Ноги Бритни Спирс после занятий балетом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
«Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать», — написала Бритни Спирс под фотографиями, которые всерьёз напугали некоторых из поклонников.
Певица зарекомендовала себя эффектной танцовщицей за продолжительную карьеру. Однако в последнее время перфомансы звезды чаще вызывают у фанатов недоумение. Сейчас ноги поп-дивы покрыты кровоточащими мозолями после долгих изнуряющих тренировок.
А ранее Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама же и устроила. Певица чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь перекинулся ей на лицо.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears