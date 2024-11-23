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23 ноября, 14:23

«Ничего не поделать»: Бритни Спирс шокировала поклонников фото окровавленных ступней

Бритни Спирс напугала поклонников, показав фото своих ног после занятий балетом

Певица Бритни Спирс вновь шокировала поклонников. В новой публикации в социальных сетях звезда показала, как выглядят её ноги после занятий балетом в пуантах.

Ноги Бритни Спирс после занятий балетом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Ноги Бритни Спирс после занятий балетом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

«Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать», — написала Бритни Спирс под фотографиями, которые всерьёз напугали некоторых из поклонников.

Певица зарекомендовала себя эффектной танцовщицей за продолжительную карьеру. Однако в последнее время перфомансы звезды чаще вызывают у фанатов недоумение. Сейчас ноги поп-дивы покрыты кровоточащими мозолями после долгих изнуряющих тренировок.

Бритни Спирс изменила имя и вызвала вопросы у поклонников
Бритни Спирс изменила имя и вызвала вопросы у поклонников

А ранее Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама же и устроила. Певица чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь перекинулся ей на лицо.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Мария Любицкая
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