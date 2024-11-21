Бритни Спирс изменила имя и вызвала вопросы у поклонников

Американская поп-звезда Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания, сменив свое имя в социальных сетях на Зайла Мария Ривера Ред. Это решение вызвало широкий резонанс среди поклонников, которые обеспокоены нестабильным психическим состоянием певицы. В своем профиле в Instagram* Бритни отметила, что с момента смены имени ей стало сложно понимать английский язык, что добавило интриги в происходящее.

Имя Зайла имеет корни в культуре мексиканских индейцев, что может свидетельствовать о глубоком символическом значении этого выбора для артистки. Однако сама Бритни не дала детальных объяснений по поводу своей новой самоидентификации, что оставило поклонников в недоумении. Ранее певица удалила свой профиль в Instagram*, что также обеспокоило фанатов. Они даже вызвали полицию к ней домой, чтобы убедиться в ее безопасности, но Бритни восприняла это как вторжение в личное пространство.

Жизнь певицы продолжает оставаться в центре внимания. После развода с Сэмом Асгари, Бритни начала встречаться с 38-летним домработником Полом Ричардом Солизом, у которого есть криминальное прошлое. Поссорившись с ним, певица вывихнула ногу, но отказалась от медицинской помощи. В сети даже появлялись слухи об их помолвке, которые Бритни высмеяла, заявив, что «вышла замуж за саму себя».

Эти изменения в жизни Бритни Спирс продолжают вызывать интерес и беспокойство у ее поклонников, которые надеются на стабильность и счастье в жизни их кумира.

Ранее психологи объяснили странное поведение Бритни Спирс использованием «психологических защитных механизмов», которые могут быть связаны с её тяжелыми переживаниями. Эксперты считают, что такие действия, как смена имени, могут быть попыткой справиться с личными травмами и стрессами.