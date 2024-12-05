Бритни Спирс напугала фанатов странным поведением перед посадкой на самолёт

Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после того, как была замечена с зажигалкой для гриля в руках перед посадкой на частный самолёт. Инцидент произошёл в день её 43-го дня рождения, когда певица готовилась к вылету из Лос-Анджелеса в Мексику в компании друзей. На фотографиях опубликованных «Daily Mail» видно, как Спирс прижимает зажигалку к лицу, что вызвало беспокойство среди её поклонников.

Певица была одета в белый тренч, клетчатый топ и чёрные сапоги до колен. Образ дополняли чёрная шляпа и солнцезащитные очки в белой оправе. Несмотря на стильный внешний вид, внимание привлекла именно зажигалка, которая обычно запрещена для проноса на борт самолёта из-за возможности создания большого пламени, как того требуют правила транспортной безопасности.

Фанаты активно обсуждали ситуацию в социальных сетях. Некоторые предполагали, что Спирс использовала зажигалку специально для привлечения внимания прессы, другие высказывали мнение, что певица могла скрывать неудачные инъекции или проблемы с зубами.

Инцидент с зажигалкой произошёл на фоне недавних изменений в жизни Бритни. После развода с Сэмом Асгари, с которым она прожила в браке 14 месяцев, Спирс сосредоточилась на своём психическом здоровье. Источники сообщают, что она регулярно работает с терапевтом и принимает предписанные психиатрические препараты. Певица также избавилась от «токсичных» отношений и контролирует свои финансы, что подтверждают близкие друзья.

Спирс продолжает работать над восстановлением после эмоциональных переживаний и старается наладить отношения с детьми. Несмотря на сложные времена, она остаётся трезвой и избегает наркотиков. Источник добавил: «Она не употребляет алкоголь и наркотики. Время от времени она выпивает бокал вина, но у неё нет проблем с употреблением психоактивных веществ, и рядом с ней есть люди, которые следят за тем, чтобы она не сбивалась с пути».

Пока представитель звезды не дал официальных комментариев по поводу инцидента с зажигалкой, поклонники продолжают следить за развитием событий.