Заставляла с ней мыться: Бывший муж Бритни Спирс раскрыл постыдную тайну о её «развлечениях» с сыном

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн утверждает, что во время их совместной жизни певица вела себя странно и смотрела за спящими детьми с ножом в руках. Он рассказывает об этом в своих мемуарах You Thought You Knew, отрывок из книги публикует TooFab.

Бывший танцор пишет, что поведение поп-звезды вызывало серьёзные опасения за безопасность их общих детей. По его словам, дети неоднократно просыпались ночью и видели Спирс стоящей в дверях с ножом в руках, после чего она молча удалялась. Федерлайн подчеркнул, что со временем ситуация продолжала обостряться.

Кроме того, экс-супруш утверждает, что поп-певица принуждала 11-летнего сына принимать с ней ванну. Она также позволяла себе ходить полуобнаженной при детях и однажды появилась на пороге его дома в «разорванной футболке и с одной обнажённой грудью», держа подгузник для младшего сына, который уже давно из него вырос.

Пара состояла в браке с 6 октября 2004 года по 30 июля 2007 года. У них есть двое взрослых детей: Шон Престон (20 лет) и Джейден Джеймс (19 лет).

Напомним, что летом американская певица Бритни Спирс поразила поклонников неожиданным заявлением об удочерении ребёнка. В своих социальных сетях звезда сообщила, что в её семье теперь живёт девочка по имени Леннон Лондон Спирс, сопроводив новость эксцентричным танцевальным видео. Параллельно певица поделилась планами о переезде в Италию, не уточняя конкретных деталей, но твёрдо заявив о своём решении сменить страну проживания.