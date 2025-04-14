«Она больная»: Бритни Спирс призвали сменить таблетки из-за игрушечного младенца

Бритни Спирс отправилась на отдых в Мексику вместе с куклой в виде ребёнка. Папарацци запечатлели, как певица выходила из самолёта, а её телохранитель нёс на руках игрушку, завёрнутую в одеяло. Такое поведение вызвало опасения у поклонников, сообщает New York Post.

«У меня нет никаких сомнений, что она думает, что это настоящий ребёнок. Пора немного скорректировать её лечение», — написал один из фанатов.

«Она больная», — добавил другой.