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14 апреля, 15:14

«Она больная»: Бритни Спирс призвали сменить таблетки из-за игрушечного младенца

Бритни Спирс прилетела в Мексику с куклой в виде младенца

Бритни Спирс с куклой. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / britneyspears/

Бритни Спирс с куклой. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / britneyspears/

Бритни Спирс отправилась на отдых в Мексику вместе с куклой в виде ребёнка. Папарацци запечатлели, как певица выходила из самолёта, а её телохранитель нёс на руках игрушку, завёрнутую в одеяло. Такое поведение вызвало опасения у поклонников, сообщает New York Post.

«У меня нет никаких сомнений, что она думает, что это настоящий ребёнок. Пора немного скорректировать её лечение», — написал один из фанатов.

«Она больная», — добавил другой.

Впервые игрушечный младенец появился на руках певицы в 2021 году в клипе в соцсетях. У Бритни Спирс два сына — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс. Именно с ними она встретила Рождество после двух лет разлуки.

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Полина Никифорова
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