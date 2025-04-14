«Она больная»: Бритни Спирс призвали сменить таблетки из-за игрушечного младенца
Бритни Спирс прилетела в Мексику с куклой в виде младенца
Бритни Спирс с куклой. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / britneyspears/
Бритни Спирс отправилась на отдых в Мексику вместе с куклой в виде ребёнка. Папарацци запечатлели, как певица выходила из самолёта, а её телохранитель нёс на руках игрушку, завёрнутую в одеяло. Такое поведение вызвало опасения у поклонников, сообщает New York Post.
«У меня нет никаких сомнений, что она думает, что это настоящий ребёнок. Пора немного скорректировать её лечение», — написал один из фанатов.
«Она больная», — добавил другой.
Впервые игрушечный младенец появился на руках певицы в 2021 году в клипе в соцсетях. У Бритни Спирс два сына — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс. Именно с ними она встретила Рождество после двух лет разлуки.