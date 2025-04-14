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14 апреля, 14:02

Певица Кэти Перри покоряет космос на корабле New Shepard

Экипаж с певицей Кэти Перри и невестой Безоса Лорен Санчес отправился в космос

Экипаж корабля. Обложка © X / Blue Origin

Экипаж корабля. Обложка © X / Blue Origin

В понедельник, 14 апреля, женский экипаж с певицей Кэти Перри и невестой предпринимателя США Джеффа Безоса Лорен Санчес отправился в космос. Запуск корабля New Shepard показала компания Blue Origin.

Экипаж корабля. Обложка © X / Blue Origin

В космос также отправились кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, бывший учёный NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен. Полёт продлится чуть более 10 минут, капсула достигнет высоты 100 км — условной границы между земной атмосферой и космосом.

Миссию организовала Лорен Санчес. Кстати, она же и разработала скафандры совместно с брендом Monse. Цена билета не раскрывается, но депозит равен 150 тысячам долларов.

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Алена Пенчугина
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