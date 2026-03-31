В спальню через окно и с цветами на работу: как Пугачёву, Туктамышеву и других звёзд кошмарили сталкеры В Госдуму внесли законопроект против сталкеров, которые преследуют знаменитостей. Life.ru собрал истории российских звёзд, кто столкнулся с назойливым вниманием неадекватных фанатов. 31 марта, 08:48 Им пишут, за ними следят, их хотят убить: 5 страшных историй российских знаменитостей.

Маньяк Нагиев поджидал Пугачёву

В советское время Примадонна едва не стала жертвой маньяка Анатолия Нагиева, который преследовал певицу и мечтал убить её. Своё первое изнасилование Нагиев совершил в мае 1975 года, когда ему было всего 17 лет. В 1976 году он был осуждён на шесть лет заключения. Но, несмотря на тяжесть совершённого преступления, уже в 1979 году ему смягчили режим отбывания наказания и перевели в колонию-поселение. С этого момента он продолжил совершать преступления. В январе 1979 года он изнасиловал и убил жительницу Коми. В мае того же года совершил аналогичное преступление в поезде. В ноябре 1979 года Нагиев получил условно-досрочное освобождение. До своего повторного задержания в сентябре 1980 года маньяк успел совершить около 30 изнасилований.

После ареста он признался, что планировал убийство Аллы Пугачёвой и с этой целью ездил по городам, где выступала певица. Кроме того, при обыске у него была обнаружена книжка с адресами, где был адрес и Пугачёвой. Однажды Нагиев ждал певицу у подъезда дома, в котором она жила, и зашёл следом за ней. Но маньяка остановила бдительная консьержка. Возле подъезда дежурила толпа фанатов, поэтому при свидетелях Нагиев предпочёл отступить. Его обвинили в шести убийствах и приговорили к смертной казни, которая была приведена в исполнение в 1982 году, когда маньяку было всего 24 года.

Маньяк преследовал Аллу Пугачёву. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлианна Караулова: провокация охраной

Певица Юлианна Караулова рассказывала, что пострадала от сталкера, который её преследовал. После этого она решила нанять охрану и сообщила о произошедшем своим фанатам. Но, по словам Карауловой, сталкер такой её шаг воспринял как призыв к действию. «Человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Поэтому с тех пор я никаких конкретных примеров не рассказываю. Но могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно», — поделилась певица.

Она добавила, что ей пришлось даже несколько раз обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, после данного инцидента артистка старается не публиковать информацию о своём местонахождении.

Певица Караулова. Фото © VK / Юлианна Караулова

Дайнеко сама указала сталкеру путь

Дайнеко также не понаслышке знает, что значит навязчивое преследование. Певица призналась, что отчасти сама посодействовала тому, чтобы один из фанатов начал преследовать её. «Ну всякое было, конечно. Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте. Конечно, было несложно примчаться в то самое место, где я была», — рассказывала артистка.

Она добавила, что сталкер казался внешне доброжелательным, но постоянное преследование вызывало у неё страх. Ситуация, по её словам, разрешилась, когда фанат появился у дома её родителей, после чего отец артистки пообщался с навязчивым поклонником.

Фото © VK / Виктория Дайнеко

Человек-паук пробрался в спальню Доры

В случае с певицей Дорой сталкер решил соригинальничать и появиться перед артисткой в костюме человека-паука. При этом сталкер проник в квартиру певицы, когда она спала.

«Ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки», — сообщала певица.

Она добавила, что данный случай стал для неё глубокой травмой, поскольку после переезда от родителей певица долгое время боялась ночевать одна в квартире.

«Мне очень хочется верить, что это был просто ночной кошмар, но, к сожалению, всё это является реальностью», — поделилась Дора.

Певица Дора. Фото © VK / Дора

Туктамышеву караулили у машины с кофе

В ноябре прошлого года спортсменка Елизавета Туктамышева рассказала о преследованиях незнакомого мужчины, который знает домашний адрес фигуристки.

«Подошёл мужчина к моей машине после шоу и спросил, можно ли со мной выпить кофе. Я ответила: «Со мной нельзя. Пожалуйста, отойдите и не беспокойте. Автограф могу дать, без проблем, но это максимум». Качнул головой и ушёл. И на следующий день опять пришёл к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе. Я говорю: «Нет, отойдите». После этого у меня начался страх — и он был оправдан, потому что я выходила после шоу и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал меня у машины», — рассказывала Туктамышева.

Месяц спустя она сообщила, что преследования продолжаются. Спортсменка отметила, что надеялась на то, что огласка остановит сталкера, но это привело лишь к непродолжительному затишью.

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Пять лет сталкер охотится за Проскуряковой

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, что на протяжении уже пяти лет её преследует сталкер.

«С 2021 года меня преследует психически нездоровый человек <…> Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь ещё <...> Это всё один и тот же человек. Его целью является добыть мои контакты и преследовать меня», — делилась она.

Причём поклонник предпринимал попытки связаться с друзьями и коллегами Проскуряковой, чтобы узнать её личные данные.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / r.classen А может, звёзды сами виноваты? 0 Нет, виноват только больной псих Дайнеко — да, зачем светить геолокацией? Любая девушка имеет право ходить где хочет и не бояться

Авторы Альмир Хабибуллин