«До сих трясутся руки»: Дора рассказала о фобиях после встречи со сталкером в костюме человека-паука

Известная певица Дора (Дарья Шиханова) впервые после ночного инцидента обратилась к своим поклонникам в Telegram-канале. Она рассказала о проникновении в её дом неизвестного мужчины.

«Честно говоря, я не знаю, с чего нужно начать это сообщение, во мне столько тревоги, страха, которые я до сих пор не могу переварить... Мне очень хочется верить, что это был просто ночной кошмар, но, к сожалению, всё это является реальностью», — написала исполнительница.

Дора поделилась деталями случившегося и призналась, что произошедшее стало для неё глубокой травмой. Певица объяснила, что после переезда от родителей в 21 год долгое время боялась жить одна, страдала от сонных параличей, но со временем смогла справиться со своими страхами. Теперь она снова испытывает чувство небезопасности в собственном доме.

«Вчера в 23:00 ко мне в квартиру, через окно, проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки», — заявила Дора

Несмотря на, казалось бы, комичный вид злоумышленника в костюме Человека-паука, сама ситуация не показалась певице смешной. Она подчеркнула, что сталкинг — это серьёзная проблема.

Напомним, 35-летний поклонник проник в квартиру к 25-летней певице Доре через окно, однако артистка не оценила его поступок и вызвала полицию. Задержанный мужчина не признал вину, объяснив произошедшее «высокими чувствами». Фанат заранее установил место жительства певицы, надел костюм Человека-паука, забрался на крышу, спустился к окну и проник в квартиру.