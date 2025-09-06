Мессенджер MAX
6 сентября, 10:21

«Кого ты закроешь?» Стендапер Орлов защитил двух девушек от пьяного сталкера в Москве

Стендапер Орлов защитил сотрудниц бутика от пьяного преследователя в Москве

Обложка © Wikipedia / DedaSasha.

Комик Сергей Орлов помог сотрудницам бутика на Малой Бронной, на которых напал пьяный мужчина. О произошедшем рассказали сами пострадавшие девушки SHOT.

Видео © SHOT

По их словам, агрессивно настроенный мужчина начал преследовать одну из работниц на улице, дошёл за ней до магазина и, не сумев попасть внутрь через чёрный ход, начал бить в дверь и кричать угрозы. В этот момент рядом оказался Орлов, который вместе с ещё одним парнем убедил нарушителя успокоиться и уйти. Несмотря на разрешение конфликта, персонал бутика принял решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Москвичка порезала горло сожителю с надоедливым кашлем. Лучше ему не стало
Ранее сообщалось, что в Копейске 26-летняя местная жительница, защищая мужа в пьяной драке, зарезала 19-летнего парня. В результате конфликта девушка нанесла мужчине ножевые ранения в область руки и грудную клетку, которые привели к его смерти.

