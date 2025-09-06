«Кого ты закроешь?» Стендапер Орлов защитил двух девушек от пьяного сталкера в Москве

По их словам, агрессивно настроенный мужчина начал преследовать одну из работниц на улице, дошёл за ней до магазина и, не сумев попасть внутрь через чёрный ход, начал бить в дверь и кричать угрозы. В этот момент рядом оказался Орлов, который вместе с ещё одним парнем убедил нарушителя успокоиться и уйти. Несмотря на разрешение конфликта, персонал бутика принял решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.