«Кого ты закроешь?» Стендапер Орлов защитил двух девушек от пьяного сталкера в Москве
Стендапер Орлов защитил сотрудниц бутика от пьяного преследователя в Москве
Обложка © Wikipedia / DedaSasha.
Комик Сергей Орлов помог сотрудницам бутика на Малой Бронной, на которых напал пьяный мужчина. О произошедшем рассказали сами пострадавшие девушки SHOT.
Видео © SHOT
По их словам, агрессивно настроенный мужчина начал преследовать одну из работниц на улице, дошёл за ней до магазина и, не сумев попасть внутрь через чёрный ход, начал бить в дверь и кричать угрозы. В этот момент рядом оказался Орлов, который вместе с ещё одним парнем убедил нарушителя успокоиться и уйти. Несмотря на разрешение конфликта, персонал бутика принял решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Копейске 26-летняя местная жительница, защищая мужа в пьяной драке, зарезала 19-летнего парня. В результате конфликта девушка нанесла мужчине ножевые ранения в область руки и грудную клетку, которые привели к его смерти.