Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:19

Влюблённый «Человек-паук» через крышу залез в окно к певице Доре – она не оценила

SHOT: В Москве поклонник пытался залезть в окно к певице Доре, его задержали

Дора. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mentaldora

Дора. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mentaldora

В Москве 35-летний поклонник залез в окно к певице Доре (настоящее имя Дарья Шиханова), 25-летняя артистка поступок не оценила и вызвала полицию. Нарушителя задержали, однако свою вину он не признаёт, а объясняет хулиганство «высокими чувствами». Об этом пишет SHOT.

Фанат заранее вычислил, где живёт певица, надел костюм Человека-паука, залез на крышу, спустился к окну девушки и проник к ней в квартиру. Дора тут же вызвала стражей порядка и не стала общаться с хулиганом. Как позже пояснил на допросе задержанный, он только хотел написать на её стекле любовное признание, однако забраться обратно на крышу у него не получилось, поэтому якобы пришлось ломиться в квартиру.

По словам Доры, она не первый раз получает «знаки внимания» от этого навязчивого фаната, однако ни о какой взаимности речи не идёт. Сейчас артистка переживает за свою безопасность и боится, что мужчина вскоре снова выйдет на «охоту».

Музыканта Мазаева привлекли к ответственности за неоплаченный штраф за парковку
Музыканта Мазаева привлекли к ответственности за неоплаченный штраф за парковку

Ранее рэперу Игорю Александрову (Гарри Топору) провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Он показал свои фото из больницы поклонникам и пообещал скоро вернуться на сцену. Музыкант рассказал, что без операции он мог протянуть не более месяца, но сейчас он быстро идёт на поправку.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar