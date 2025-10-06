Влюблённый «Человек-паук» через крышу залез в окно к певице Доре – она не оценила

В Москве 35-летний поклонник залез в окно к певице Доре (настоящее имя Дарья Шиханова), 25-летняя артистка поступок не оценила и вызвала полицию. Нарушителя задержали, однако свою вину он не признаёт, а объясняет хулиганство «высокими чувствами». Об этом пишет SHOT.

Фанат заранее вычислил, где живёт певица, надел костюм Человека-паука, залез на крышу, спустился к окну девушки и проник к ней в квартиру. Дора тут же вызвала стражей порядка и не стала общаться с хулиганом. Как позже пояснил на допросе задержанный, он только хотел написать на её стекле любовное признание, однако забраться обратно на крышу у него не получилось, поэтому якобы пришлось ломиться в квартиру.

По словам Доры, она не первый раз получает «знаки внимания» от этого навязчивого фаната, однако ни о какой взаимности речи не идёт. Сейчас артистка переживает за свою безопасность и боится, что мужчина вскоре снова выйдет на «охоту».

