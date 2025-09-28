Музыканта Мазаева привлекли к ответственности за неоплаченный штраф за парковку

Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев столкнулся с административным наказанием в Москве за несоблюдение сроков оплаты штрафа. Как стало известно из материалов судебного дела, артист был оштрафован на 10 тысяч рублей за просрочку выплаты предыдущего штрафа (5 тысяч рублей). Об этом сообщает РИА «Новости».

Первоначальный штраф был наложен на Мазаева за размещение транспортного средства без оплаты на парковке в Москве. Не выполнив обязательства по уплате в установленный законом срок, артист стал фигурантом протокола об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.

Отмечается, что Сергей Мазаев не явился на заседание. Однако суд, руководствуясь санкцией статьи, предусматривающей наложение штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, принял решение оштрафовать музыканта на 10 тысяч рублей.

Ранее жительнице Зеленограда выписали штраф из-за наклейки на её автомобиле, значения которой она не знала. Как оказалось, 33-летнему сын женщины наклеил на машину стикер с изображениями, относящимися к экстремистскому сообществу. Хозяйку авто признали виновной в публичном демонстрировании экстремистской атрибутики. В качестве наказания суд назначил ей административный штраф.