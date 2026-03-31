Бывшим, фанатам и преследователям приготовиться: в России хотят ввести наказание за сталкинг

Life.ru: В Госдуму внесли законопроект о штрафах за навязчивое преследование

Кадр из фильма “Человек-невидимка” (2020). Режиссёр — Ли Уоннелл. Правообладатель © Universal Pictures

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование человека против его воли. Документ есть в распоряжении редакции Life.ru. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его новой статьёй 5.612.

Под навязчивым преследованием авторы инициативы понимают систематическое нежелательное внимание к человеку, включая слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы и запугивания. Отдельно оговаривается, что такие действия могут совершаться и через интернет.

То инвалид, то режиссёр Ягодкин: Жену Игоря Николаева преследует фанат-сталкер
Согласно проекту, за первое нарушение может грозить предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение предлагается наказывать штрафом в 5 тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России сейчас нет отдельной нормы, которая позволяла бы привлекать к ответственности именно за навязчивое преследование, если оно ещё не переросло в причинение вреда здоровью или имуществу. Авторы подчёркивают, что из-за этого жертвам часто бывает сложно защититься от преследователей на ранней стадии.

Туктамышева заявила, что огласка не помогла избавиться от её сталкера
Разработчики инициативы отмечают, что жертвами сталкеров могут становиться самые разные люди — от медийных персон до бывших партнёров, коллег и даже родственников. При этом современные технологии, по их оценке, только расширили возможности для преследования: камеры в телефонах, соцсети и утечки персональных данных позволяют легче следить за человеком, знать его адрес, телефон и распорядок дня.

В документе отдельно подчёркивается, что навязчивое внимание нередко вызывает у человека психологический дискомфорт, тревогу и страх за свою жизнь. Авторы законопроекта считают, что эмоциональное насилие в дальнейшем может перерасти и в физическое.

Похищение, расправа и фото на кладбище: Влад Соколовский сообщил о жутких угрозах семье
Сейчас, как указывается в пояснительной записке, добиться возбуждения уголовного дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки или жилища в подобных случаях бывает трудно. На практике жертвам часто отказывают из-за отсутствия состава преступления, а число дел, дошедших до наказания, остаётся крайне небольшим.

Авторы инициативы считают, что новая административная статья позволит применять меры упреждающего характера ещё до того, как преследование перерастёт в более тяжкое преступление. Предполагается, что жертва сможет обратиться с заявлением к прокурору района по месту совершения правонарушения, после чего дело будет рассматривать мировой судья.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Александр Мартынов
