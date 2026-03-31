Бывшим, фанатам и преследователям приготовиться: в России хотят ввести наказание за сталкинг

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование человека против его воли. Документ есть в распоряжении редакции Life.ru. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его новой статьёй 5.612.

Под навязчивым преследованием авторы инициативы понимают систематическое нежелательное внимание к человеку, включая слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы и запугивания. Отдельно оговаривается, что такие действия могут совершаться и через интернет.

Согласно проекту, за первое нарушение может грозить предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение предлагается наказывать штрафом в 5 тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России сейчас нет отдельной нормы, которая позволяла бы привлекать к ответственности именно за навязчивое преследование, если оно ещё не переросло в причинение вреда здоровью или имуществу. Авторы подчёркивают, что из-за этого жертвам часто бывает сложно защититься от преследователей на ранней стадии.

Разработчики инициативы отмечают, что жертвами сталкеров могут становиться самые разные люди — от медийных персон до бывших партнёров, коллег и даже родственников. При этом современные технологии, по их оценке, только расширили возможности для преследования: камеры в телефонах, соцсети и утечки персональных данных позволяют легче следить за человеком, знать его адрес, телефон и распорядок дня.

В документе отдельно подчёркивается, что навязчивое внимание нередко вызывает у человека психологический дискомфорт, тревогу и страх за свою жизнь. Авторы законопроекта считают, что эмоциональное насилие в дальнейшем может перерасти и в физическое.

Сейчас, как указывается в пояснительной записке, добиться возбуждения уголовного дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки или жилища в подобных случаях бывает трудно. На практике жертвам часто отказывают из-за отсутствия состава преступления, а число дел, дошедших до наказания, остаётся крайне небольшим.

Авторы инициативы считают, что новая административная статья позволит применять меры упреждающего характера ещё до того, как преследование перерастёт в более тяжкое преступление. Предполагается, что жертва сможет обратиться с заявлением к прокурору района по месту совершения правонарушения, после чего дело будет рассматривать мировой судья.