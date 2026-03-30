В Госдуму поступил проект об индексации поддержки многодетных семей по ипотеке

В Госдуму внесли законопроект об ежегодной индексации выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Инициатива направлена на усиление действующей меры господдержки. Предлагается регулярно увеличивать размер выплаты с учётом экономических условий.

Сейчас действует программа, по которой многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение ипотечного кредита. Средства направляются сначала на основной долг, а при его отсутствии — на проценты.

Документ подготовили главы профильных комитетов Нина Останина и Анатолий Аксаков. Авторы инициативы отмечают, что мера уже оказала заметное влияние на демографию и способствовала росту числа рождений в многодетных семьях.

«По экспертным оценкам, субсидия на погашение ипотечных кредитов дала около 100 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей. Отмечается, что это не более ранние рождения, а именно дополнительные рождения, которых без этой меры не случилось бы никогда», — указано в документе.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 февраля 2026 года в России проведена индексация материнского капитала, размер выплат увеличен на 5,6 процента. Теперь при рождении или усыновлении первого ребёнка (начиная с 2020 года) семья может получить 728 921,9 рубля.