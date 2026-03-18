Стал известен размер маткапитала после индексации в 2026 году

С 1 февраля 2026 года в России проведена индексация материнского капитала, размер выплат увеличен на 5,6 процента. Теперь при рождении или усыновлении первого ребёнка (начиная с 2020 года) семья может получить 728 921,9 рубля. Если в семье появляется второй ребёнок, дополнительная выплата составляет 234 321,2 рубля. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт пояснила, что в случае, если право на маткапитал ранее не возникало или не было оформлено, на второго, третьего или последующих детей, родившихся с 2007 по 2019 год, полагается сумма почти 729 тысяч рублей.

«Сумма 963 243,2 рублей будет выплачена на второго, третьего и любого следующего ребёнка, которые родились после 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не возникало», — уточнила Финогенова.

Средства материнского капитала традиционно можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей или формирование накопительной пенсии родителей. Для семей с невысоким доходом (менее двух прожиточных минимумов на человека) предусмотрена возможность ежемесячных выплат на ребёнка до трёх лет.

Ранее депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. В пояснительной записке указано, что для многодетной семьи машина не роскошь, а необходимое средство передвижения. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что это важная мера государственной поддержки.