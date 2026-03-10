Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:47

Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

В пояснительной записке указано, что для многодетной семьи машина не роскошь, а необходимое средство передвижения. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что это важная мера государственной поддержки.

«Родителям нужно решать бытовые вопросы, возить детей в школу, кружки, секции детские сады, в больницы, поликлиники, музеи, театры или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно», — отметил парламентарий.

Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и увольнение врачей
Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и увольнение врачей

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на ЖКХ для пенсионеров. После 85 лет предлагается полная компенсация, а после 65 — оплата половины счетов. С инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Новости политической сферы РФ на внутреннем и внешнем контуре — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar