Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

В пояснительной записке указано, что для многодетной семьи машина не роскошь, а необходимое средство передвижения. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что это важная мера государственной поддержки.

«Родителям нужно решать бытовые вопросы, возить детей в школу, кружки, секции детские сады, в больницы, поликлиники, музеи, театры или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на ЖКХ для пенсионеров. После 85 лет предлагается полная компенсация, а после 65 — оплата половины счетов. С инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.