В РФ изменятся правила рассрочки, маркировки товаров и индексации пенсий

В апреле 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут порядок начисления пенсий, оформления рассрочки на товары, маркировку продукции и выдачу кредитов. Об этом сообщает RG.ru.

Согласно федеральному закону № 283-ФЗ, покупатели, оформляющие рассрочку, получат защиту от скрытых комиссий. Срок выплаты составит до шести месяцев, а с 2028 года сократится до четырёх. Задолженность можно будет погасить досрочно в любое время без штрафов. Если сумма долга перед одним оператором превысит 50 тысяч рублей, сведения передадут в кредитную историю. Максимальная неустойка за просрочку не превысит 20% годовых. Изменения коснутся договоров, заключенных после 1 апреля 2026 года.

С 1 апреля на 6,8% проиндексируют социальные пенсии. Их получают инвалиды всех групп, дети-инвалиды, студенты очной формы, потерявшие родителей, представители малочисленных народов Севера, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники добровольческих формирований в ЛДНР и граждане без страхового стажа при достижении определенного возраста. Средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит почти 17 тысяч рублей, для работающих — до 12,5 тысячи.

Кроме того, система «Честный знак» начнёт блокировать на кассах продажу маркированной продукции с недействительными документами — это коснётся пива, обуви, шин, упакованной воды, духов и туалетной воды. Ужесточатся условия выдачи кредитов под залог недвижимости и займов на индивидуальное жилищное строительство для закредитованных граждан.

