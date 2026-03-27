В Госдуме заявили, что матери-героини могут получать пенсию выше 100 тыс. рублей

Матери-героини в России могут получать пенсии выше 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, такие выплаты складываются не только из дополнительного материального обеспечения, но и из стажа, который можно набрать за счёт ухода за детьми, если женщина хотя бы один день работала.

«Причём, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идёт за два. Если тройня — так же», — отметила она.

Высокие пенсии, добавила Бессараб, также у Героев Труда и Героев России. Среди рекордсменов по размеру выплат — военные пенсионеры, которые в среднем получают более 46 тысяч рублей.

Депутат напомнила, что размер пенсии зависит от индивидуальных взносов. Увеличить её можно, проработав дополнительно пять лет — это добавит около 40%. Также на размер выплат влияют индивидуальные накопления.

Ранее Life.ru сообщал, что служившие в силовых структурах россияне имеют право сразу на две пенсии. Обе выплаты будут индексироваться по установленным в России правилам. В 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо выполнение трёх условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных баллов и достижение установленного пенсионного возраста.

