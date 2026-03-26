Россияне, служившие в силовых структурах, имеют право на две пенсии

Граждане России, проходившие службу в силовых структурах, могут получать сразу две пенсии. Для этого необходимо подавать заявление в Соцфонд или МФЦ, рассказал РИА «Новости» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По его словам, продолжая работу в гражданских организациях после службы в МВД, ФСБ и Минобороны, эти граждане формируют право на страховую пенсию по старости, поскольку за них уплачиваются страховые взносы. Эксперт уточнил, что обе выплаты индексируются по установленным правилам. В 2026 году для назначения страховой пенсии требуется не менее 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста.

Ранее Life.ru писал, что для того, чтобы рассчитывать на максимальную страховую пенсию, россиянину нужно зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики, исходя из действующей системы пенсионных баллов. Расчёт максимальной пенсии включает фиксированную выплату в размере 9584,69 рубля и накопительную часть, формируемую за 45 лет стажа при ежегодном начислении 10 баллов, что эквивалентно 156,76 рубля за балл. Общая сумма составит 80 126,69 рубля.