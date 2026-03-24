Стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию в ₽80 тысяч

Чтобы рассчитывать на максимальную страховую пенсию, россиянину нужно зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики, исходя из действующей системы пенсионных баллов. Об этом пишет РБК.

Расчёт максимальной пенсии включает фиксированную выплату в размере 9584,69 рубля и накопительную часть, формируемую за 45 лет стажа при ежегодном начислении 10 баллов, что эквивалентно 156,76 рубля за балл. Таким образом, общая сумма составит 80 126,69 рубля.

Размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных баллов. Минимум для получения страховой пенсии — 30, но за год можно набрать не более 10. Чтобы получить максимум, зарплата должна быть не ниже 248 тысяч рублей в месяц.

Дополнительные баллы начисляются за социально значимые периоды — службу в армии, уход за детьми или пожилыми. Однако даже с их учётом основное влияние на будущую пенсию оказывает официальный доход. Если итоговая пенсия оказывается ниже прожиточного минимума (в 2026 году — 16 288 рублей), государство доплачивает разницу.

Ранее Life.ru. писал, что россиянам, работавшим в 1990-е годы, для повышения пенсии может потребоваться справка о размере пенсионных прав. Речь идёт о документе, который подтверждает стаж и доходы.