Работавшим в 1990-е объяснили, как подтвердить стаж и увеличить пенсию

Россиянам, работавшим в 1990-е годы, для повышения пенсии может потребоваться справка о размере пенсионных прав. Речь идёт о документе, который подтверждает стаж и доходы. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По её словам, получить такую справку можно через портал «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России. Это особенно важно для тех, кто трудился в период нестабильных трудовых отношений, когда широко применялись неофициальные схемы занятости.

Эксперт пояснила, что для подтверждения стажа можно обратиться в организацию, если она продолжает работу. Если компания закрыта, документы следует искать в архиве. При отсутствии данных можно использовать косвенные доказательства, включая расчётные листы и иные документы, либо обращаться в суд с привлечением свидетелей.

Она отметила, что перед оформлением пенсии стоит заранее проверить сведения в Социальном фонде. В случае нехватки стажа необходимо заблаговременно заняться его подтверждением, поскольку этот процесс может занять время.

Иванова-Швец добавила, что законом допускается предоставление справки о доходах за любой пятилетний период до 1 января 2002 года. Это позволяет выбрать годы с более высоким заработком для увеличения размера выплат.

Эксперты ранее объяснили, что россияне могут увеличить размер пенсии за счёт отсрочки её назначения. При более позднем выходе на пенсию применяются повышающие коэффициенты. По словам специалистов, уже через год отсрочки увеличиваются как пенсионные баллы, так и фиксированная выплата. При более длительном сроке коэффициенты становятся выше. Максимальный период применения таких коэффициентов составляет до десяти лет. При этом минимальный срок отсрочки должен составлять не менее одного года.