21 марта, 05:24

Военные и работающие пенсионеры останутся без прибавки к пенсии в апреле

Российские рубли. Обложка © Life.ru

С 1 апреля пенсии не повысят работающим пенсионерам, военным и другим силовикам, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. В беседе с РИА «Новости» она пояснила, кому в этом году ждать прибавки, а кому — нет.

По словам специалиста, пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур зависят от уровня денежного довольствия. Их ближайшая индексация запланирована на октябрь и составит 4%. А работающим пенсионерам страховую пенсию и так пересчитают 1 августа с учётом взносов работодателей за прошлый год. Социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%.

Ранее россиянам сообщили новые размеры пенсий по инвалидности. Подавать заявление, как правило, не нужно — Социальный фонд назначает выплату автоматически, ориентируясь на данные Федерального реестра инвалидов.

BannerImage
Владимир Озеров
