19 марта, 07:43

Стали известны новые суммы пенсий по инвалидности в России

В России пенсии по инвалидности назначаются трёх видов: страховая, социальная и государственная. Условия назначения зависят от наличия трудового стажа, причины инвалидности и категории гражданина. С 1 января и 1 апреля 2026 года выплаты были проиндексированы.

Социальная пенсия выплачивается инвалидам всех групп, детям-инвалидам и инвалидам с детства при отсутствии трудового стажа. С 1 апреля 2026 года базовый размер социальной пенсии после индексации на 6,8% составит 9 424,12 рубля. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов размер пенсии достигнет 22 617,67 рубля.

Страховая пенсия назначается независимо от причины и времени наступления инвалидности при наличии любого страхового стажа. С 1 января после индексации на 7,6% фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. Для инвалидов I группы она удваивается, для III группы — уменьшается вдвое.

Государственную пенсию получают отдельные категории: военнослужащие по призыву, ставшие инвалидами вследствие военной травмы (300% социальной пенсии), участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и космонавты.

Подача заявления на пенсию по инвалидности, как правило, не требуется — СФР назначает её автоматически на основании данных Федерального реестра инвалидов. Деньги можно получать на карту, через «Почту России» или на дому.

Ранее россиянам объяснили, как меняется размер страховой пенсии при появлении иждивенцев. За каждого нетрудоспособного члена семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет и другие) фиксированная выплата увеличивается на одну треть — в 2026 году это 3194,90 рубля.

Дарья Денисова
