16 марта, 08:27

Россиянам объяснили, как меняется размер страховой пенсии при появлении иждивенцев

Обложка © Life.ru

Размер страховой пенсии увеличивается при наличии иждивенцев за счёт дополнительной фиксированной выплаты, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что пенсия складывается из фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля», — отметил собеседник RT.

По его словам, за каждого нетрудоспособного члена семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет и другие) фиксированная выплата увеличивается на одну треть — в 2026 году это 3194,90 рубля. Учитывается не более трёх иждивенцев. Например, при одном иждивенце пенсия в 28 500 рублей вырастет до 31 694,90 рубля, при двух — до 34 889,80 рубля, при трёх — до 38 084,70 рубля.

Если пенсионеру уже назначена повышенная выплата, например, при достижении 80 лет, доплаты за иждивенцев добавляются сверху. Тогда пенсия может достичь 42 693,45 рубля при одном иждивенце и до 49 083,25 рубля при трёх, подчеркнул эксперт.

К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, надбавку за уход.

