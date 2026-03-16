Россиянам объяснили, как меняется размер страховой пенсии при появлении иждивенцев

Размер страховой пенсии увеличивается при наличии иждивенцев за счёт дополнительной фиксированной выплаты, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что пенсия складывается из фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля», — отметил собеседник RT.

По его словам, за каждого нетрудоспособного члена семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет и другие) фиксированная выплата увеличивается на одну треть — в 2026 году это 3194,90 рубля. Учитывается не более трёх иждивенцев. Например, при одном иждивенце пенсия в 28 500 рублей вырастет до 31 694,90 рубля, при двух — до 34 889,80 рубля, при трёх — до 38 084,70 рубля.

Если пенсионеру уже назначена повышенная выплата, например, при достижении 80 лет, доплаты за иждивенцев добавляются сверху. Тогда пенсия может достичь 42 693,45 рубля при одном иждивенце и до 49 083,25 рубля при трёх, подчеркнул эксперт.

К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, надбавку за уход.