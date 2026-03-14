Россиянам рассказали, какой будет средняя соцпенсия после индексации

В апреле 2026 года российских пенсионеров ожидает индексация социальных пенсий. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, средний размер выплаты после повышения составит 16,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Средний размер социальных пенсий на конец 2025 года был равен 15 533,9 рублей, а после индексации составит 16 590,21 рублей», — рассказал эксперт.

Сафонов добавил, что в 2025 году социальная пенсия была назначена 3,2 млн россиян. По состоянию на декабрь того же года общее количество пенсионеров в стране достигло 40,5 млн. Из них 7,2 млн человек продолжали трудовую деятельность, а 33,3 млн — нет. Средний размер выплат работающим пенсионерам составлял 21 419 рублей, неработающим — 23 996 рублей.

