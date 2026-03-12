В апреле надбавку к пенсии получат граждане, которым исполнилось 80 лет

Повышение страховой пенсии в апреле получат пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установили инвалидность первой группы. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что процедура происходит автоматически. Пенсионерам не нужно писать заявление — перерасчёт делают со дня наступления основания без участия человека.

В апрельской выплате придёт уже увеличенная сумма за полный месяц. Если же право на повышение возникло в середине марта, возможна доплата ещё и за прошлый месяц.

Говырин обратил внимание на важный нюанс: два основания не суммируются. Если человеку исполнилось 80 лет и при этом у него первая группа инвалидности, прибавка будет только одна. Это альтернативные основания, а не накопительные.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил: помимо обычной страховой пенсии по старости, существует отдельный вид выплат — срочная пенсионная выплата. Срок, на который назначается выплата, человек определяет сам, однако минимальный порог составляет десять лет. Размер рассчитывается индивидуально и зависит от общей суммы накоплений на счёте.