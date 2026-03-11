В Госдуме объяснили, как россияне могут получить срочную пенсионную выплату

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил: помимо обычной страховой пенсии по старости, существует отдельный вид выплат — срочная пенсионная выплата. Право на неё возникает раньше общеустановленного пенсионного возраста.

«В 2026 году обратиться за ней могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, то есть по прежним, дореформенным возрастным порогам. При этом общий пенсионный возраст в стране уже поднялся до 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин», — отметил парламентарий в интервью RT.

Для оформления необходимо выполнить два условия: страховой стаж от 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сама выплата формируется из средств, которые копились на пенсионном счёте за счёт дополнительных источников. Это могут быть:

взносы работодателя сверх обязательных отчислений;

средства программы государственного софинансирования накопительной пенсии;

материнский капитал, направленный на формирование пенсии матери.

Срок, на который назначается выплата, человек определяет сам, однако минимальный порог составляет десять лет. Размер рассчитывается индивидуально и зависит от общей суммы накоплений на счёте.

А ранее в Совфеде призвали стимулировать россиян работать на пенсии. Член СФ РФ Игорь Мурог отметил, что возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам уже вписывается в эту логику.