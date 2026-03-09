В Совфеде призвали стимулировать россиян работать на пенсии

В России полезно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя граждан работать дольше и получать больше, уверен член Совета Федерации Игорь Мурог. По его словам, возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам уже вписывается в эту логику.

«При этом сохраняется важный элемент пенсионной модели — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью, прежде всего медицинских и педагогических работников», — отметил парламентарий.

Для медиков действуют требования по стажу: 25 лет в сельской местности, 30 — в городе. Для учителей — 25 лет стажа в детских учреждениях и наличие пенсионных коэффициентов. Однако выработка спецстажа не всегда даёт право на немедленный выход на пенсию — сроки зависят от общего пенсионного возраста и переходных норм. В перспективе система должна стимулировать более поздний выход, сохраняя индексацию и перерасчёты.

«Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».

