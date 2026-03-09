Тотальная проверка пенсий в 2026-м: за левый заработок накажут, а матерям добавят Оглавление Что нужно знать в 2026 году Кому урежут или отменят выплаты Скрытый заработок Снятие пенсии умершего родственника Региональные льготы по старой прописке Надбавки за студентов Просроченная инвалидность Что будет, если получали деньги незаконно: возврат, штрафы, суд Хорошие новости: кому добавят пенсию в 2026 году Августовский перерасчёт: как получить надбавки Что делать, если вам недоплатили: как подать заявление в СФР После увольнения: как вернуть все пропущенные индексации Как избежать проблем: что сообщать в СФР и когда Часто задаваемые вопросы Могут ли забрать пенсию за прошлые годы? Нужно ли самому проверять данные? СФР время от времени проверяет и пересчитывает пенсии. В марте 2026 года стартовала очередная ревизия. Кого лишат доплат, а кому добавят за детей и советский стаж — в материале Life.ru. 8 марта, 21:20 Проверки пенсий в 2026 году — кому могут урезать выплаты. Обложка © Коллаж © Life.ru. © Ибрагим Кумыков / ТРК «Таврия» © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Пенсию могут не только назначить и увеличить, но и урезать или вовсе отменить. Уполномоченные органы регулярно проводят проверку и следят, чтобы никто не получал выплаты без оснований. Так, может произойти лишение денежной поддержки тех категорий лиц, которые не имеют права на неё. Подробнее расскажем в сегодняшнем материале.

Что нужно знать в 2026 году

Уполномоченные органы регулярно проверяют граждан России в возрасте 55–80 лет для выявления тех лиц, которые получали выплаты без законных оснований, случайно или намеренно. Но, помимо того что анонсированная ревизия лишит кого-то выплат, она также и обеспечит многих пенсионеров прибавкой, например, за неучтённый стаж, уход за детьми или работу на Севере.

Кому урежут или отменят выплаты

Так кому же стоит бояться ревизии? Самым частым и типичным видом мошенничества для получения социальных выплат является сокрытие информации. Это может быть как тайный заработок, так и снятие пенсии умершего родственника, но обо всём по порядку.

Скрытый заработок

Один из наиболее распространённых случаев — это скрытый заработок. Некоторые пенсионеры, получая социальные доплаты, могут устроиться на работу и не уведомить об этом пенсионный фонд. В результате при обнаружении таких фактов доплата будет отменена, а средства, полученные незаконно, придётся вернуть.

Снятие пенсии умершего родственника

Ещё одним нередким случаем мошенничества является продолжение получения пенсии после смерти родственника. Некоторые семьи продолжают снимать средства с банковского счёта умершего, не информируя о его смерти. При выявлении незаконного обогащения придётся вернуть все неправомерно полученные суммы.

Региональные льготы по старой прописке

Ещё пенсионер может переехать в другой город, но продолжать получать региональные льготы по месту прежней прописки. В таком случае при проверке адресных данных эти льготы могут быть отменены, а переплаты — взысканы.

Надбавки за студентов

Некоторые родители получают надбавки за ребёнка-студента. И, если он завершил обучение или трудоустроился, они обязаны сообщать в пенсионный фонд об этом. Невыполнение этого условия может привести к отмене надбавки и возврату средств.

Просроченная инвалидность

Наконец, и пенсионеры, не продлевающие вовремя группу инвалидности, рискуют потерять выплаты. Если срок переосвидетельствования пропущен, средства перестанут поступать, а те, что были получены после окончания срока, будут считаться полученными незаконно и потребуется их вернуть.

Что будет, если получали деньги незаконно: возврат, штрафы, суд

В спорных случаях, если переплата возникла по вине получателя, Социальный фонд вправе потребовать вернуть излишне выплаченные суммы. Возможно привлечение к ответственности, включая штрафы до 120 тысяч рублей.

Если гражданин отказывается добровольно вернуть деньги, взыскание незаконно полученных средств производится в судебном порядке. Основанием для этого служат статьи 395 и 1102 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ и часть 2 статьи 64 Закона № 565-ФЗ.

Хорошие новости: кому добавят пенсию в 2026 году

Но и не без приятного. Прибавка к пенсии также ожидает граждан в марте 2026 года. Ревизия даст возможность получить перерасчёт и увеличение выплат. На это могут рассчитывать мамы, вышедшие на пенсию до 2015 года, владельцы советского стажа, а также бывшие северяне и те, кто ухаживает за инвалидами или обладает наградами и званиями.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%. Однако индексация у трудящихся граждан пенсионного возраста работает по-особенному.

Прибавка рассчитывается не от текущей суммы пенсии, которую человек получает по факту, а от более высокого размера, включающего все индексации, которые пенсионер пропустил за время трудовой деятельности. То есть учитывается сумма, которую он мог бы получать, если бы НЕ работал.

Допустим, пенсионер уже три года, будучи на пенсии, трудится и не получает индексацию. Сейчас его пенсия равняется 17,4 тысячи рублей. Из-за работы он пропустил три индексации, которые увеличили бы его пенсию до 23,4 тысячи рублей. И вот от этой суммы и считают индексацию. 7,6% в этом случае — это 1778 рублей, которые добавят к получаемой фактически пенсии, то есть к 17 400 рублям. Получать же максимальную сумму с учётом всех пропущенных индексаций пенсионер сможет только после увольнения.

Августовский перерасчёт: как получить надбавки

Но это не единственная прибавка у работающих пенсионеров. Ещё одно увеличение пенсии произойдёт 1 августа. Оно связано с перерасчётом пенсии с учётом страховых взносов, которые работодатель уплатил за предыдущий год. Эти взносы переводятся в пенсионные баллы, которых за год можно заработать максимум три. Максимальная прибавка в 2026 году составит 470,28 рубля (3 балла × 156,76 рубля). Перерасчёт также произойдёт автоматически.

Что делать, если вам недоплатили: как подать заявление в СФР

Если есть подозрения на недоплату, вы можете:

проверить данные в личном кабинете на сайте СФР или на «Госуслугах»;

обратиться в клиентскую службу (отделение) СФР;

подать заявление через сайт «Госуслуги».

Могло произойти так, что работодатель не передал в СФР сведения об увольнении, вследствие чего в фонде не узнали, что вы теперь неработающий пенсионер, имеющий право на перерасчёт и увеличение пенсии.

После увольнения: как вернуть все пропущенные индексации

Вообще, чтобы вернуть все пропущенные индексации после увольнения, ничего делать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически, и в следующем месяце после увольнения вам придёт выплата уже с учётом всех индексаций.

Как избежать проблем: что сообщать в СФР и когда

Однако, как мы уже говорили ранее, работодатель может не передать информацию о вашем увольнении в СФР и тогда вы не получите перерасчёт. Чтобы перестраховаться и избежать каких-либо проблем, вы можете собственноручно подать документы в пенсионный орган, приложив документы об увольнении.

Также важно своевременно информировать СФР о (об):

изменении места жительства;

смене гражданства;

начале или прекращении трудовой деятельности;

изменении состава семьи;

изменении состояния здоровья (например, установлении инвалидности).

Если в данных обнаружены ошибки (например, пропущен период стажа или неверно отражены страховые взносы), нужно сразу обратиться в СФР или подать заявление через сайт «Госуслуги». Это поможет не только получить помощь вовремя, но и не нарваться на штраф в случае необоснованного обогащения за счёт соцвыплат.

Часто задаваемые вопросы

И в завершение ответим ещё на несколько важных и часто задаваемых вопросов.

Могут ли забрать пенсию за прошлые годы?

Да, это вполне может произойти, с вас могут взыскать ранее выплаченную пенсию. Однако у следствия должны иметься доказательства, что вы действовали недобросовестно, например, специально не сообщали об изменении вашего статуса либо подали ложные сведения.

Нужно ли самому проверять данные?

Это не всегда обязательно, но для исключения или хотя бы минимизирования проблем в будущем лучше периодически проверять все данные и вовремя их актуализировать.

Авторы Андрей Ананьев