Миллионы россиян ждёт сюрприз по пенсиям: как и у кого изменятся выплаты

С 1 апреля 2026 года в России пройдёт ежегодная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Повышение составит 6,8% и затронет около 4,3 миллиона человек — наиболее уязвимых граждан, которые не имеют достаточного страхового стажа или получают выплаты по особым основаниям. Индексация пройдёт автоматически, беззаявительно, увеличенные суммы поступят уже в апреле. Подробности Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет или не хватает страхового стажа для назначения страховой пенсии. Это люди с инвалидностью, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, а также представители малочисленных народов Севера и граждане, достигшие пенсионного возраста, но не заработавшие стажа. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля также увеличатся на 6,8 процента Каплан Панеш Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Пенсии по гособеспечению также увеличатся на 6,8%. Их получают военнослужащие-срочники и их семьи, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, пострадавшие от радиационных катастроф, космонавты и лётчики-испытатели.

После индексации средний размер социальной пенсии в 2026 году составит около 16,6 тысячи рублей. Конкретные выплаты вырастут следующим образом:

социальная пенсия по старости, инвалидности II группы (кроме инвалидов с детства), а также по потере кормильца (если ребёнок потерял одного родителя) — до 9 424 рублей;

пенсия по инвалидности I группы, инвалидам с детства II группы, детям, потерявшим обоих родителей, и детям, родители которых неизвестны — до 18 800 рублей;

детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — до 22 600 рублей;

инвалидам III группы — до 8 000 рублей.

Если после индексации доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума (федеральный на 2026 год — 16 288 рублей), ему назначат социальную доплату.

Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января на 7,6% — как неработающим, так и работающим пенсионерам. Стоимость пенсионного коэффициента с января — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости после повышения — около 27 тысяч рублей.

С 1 февраля на 6,8% проиндексированы ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам и другим льготникам. С 1 октября вырастут военные пенсии — денежное довольствие для расчёта повысят на 4%. Никаких заявлений писать не нужно — Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически. Проверить данные можно через Госуслуги, МФЦ или в клиентской службе фонда.

Ранее в Совфеде РФ призвали дать гражданам стимул работать на пенсии. Сенатор Игорь Мурог считает, что возобновление индексации пенсий с 2025 года работает именно на эту логику. При этом он подчеркнул — правительство сохранило важный элемент пенсионной модели, оставив особые условия для работников профессий с повышенной нагрузкой, таких как медики и педагоги.