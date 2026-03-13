Россиян призвали заранее подготовить ключевой документ для выхода на пенсию

Россиянам, приближающимся к пенсионному возрасту, стоит заблаговременно позаботиться о документах. Самый важный из них — справка о размере пенсионных прав, которую можно получить на «Госуслугах» или в Соцфонде. Об этом рассказала арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

В условиях цифровизации именно этот документ стал ключевым при выходе на пенсию. Он позволяет проверить учтённый стаж, пенсионные коэффициенты и вовремя исправить возможные ошибки. Особое внимание эксперт в разговоре с RT советует уделить периодам работы в 1990-е и 2000-е годы — эти данные могли не попасть в электронный реестр, что существенно снизит будущие выплаты.

За год-два до выхода на пенсию Епифанова рекомендует собрать все подтверждающие документы: трудовые книжки, архивные справки, документы о переименовании организаций, военный билет и свидетельства о рождении детей. Само заявление нужно подавать за месяц до наступления возраста — через «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда.

Особенно тщательной подготовки требует подтверждение льготного стажа (вредные условия, работа на Крайнем Севере). Тут понадобятся заключения спецоценки условий труда и архивные приказы.

«Не забывайте проверять, всё ли в личном кабинете отображается — бывает, что стаж просто теряется в системе», — предупредила эксперт.

Life.ru рассказывал, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии и выплаты по гособеспечению. Повышение на 6,8% затронет 4,3 миллиона человек — тех, у кого недостаточно страхового стажа или кто получает пенсию по особым основаниям. Деньги начислят автоматически, без заявлений, уже в апреле.