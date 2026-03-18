Социальные пенсии в России проиндексируют автоматически с 1 апреля

В России с 1 апреля будет произведена плановая индексация социальных пенсий. Данное повышение будет осуществлено в проактивном режиме, что означает автоматическое начисление увеличенных выплат без необходимости подачи заявлений со стороны граждан. Информация об этом опубликована в официальном канале Социального фонда России в мессенджере MАХ.

Для получения индексации гражданам не потребуется никаких действий или заявлений. Размер индексации социальных пенсий, который составит 6,8%, был рассчитан на основе прошлогоднего увеличения прожиточного минимума пенсионера.

Как объявил премьер-министр Михаил Мишустин 2 марта, индексация социальных пенсий начнется с 1 апреля. Это повышение затронет более 4 миллионов россиян, включая людей с инвалидностью, сирот, тех, кто потерял кормильца, а также граждан без достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Средняя пенсия в России увеличилась на 2 079 рублей за год, достигнув 25 254 рублей в январе 2026 года. Годом ранее, в январе 2025 года, этот показатель составлял 23 175 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил: помимо обычной страховой пенсии по старости, существует отдельный вид выплат — срочная пенсионная выплата. Срок, на который назначается выплата, человек определяет сам, однако минимальный порог составляет десять лет. Размер рассчитывается индивидуально и зависит от общей суммы накоплений на счёте.