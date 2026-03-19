Россиянам рассказали, кому в апреле полагается увеличенная пенсия

В апреле 2026 года фиксированная часть страховой пенсии для россиян, достигших 80-летнего возраста, увеличится почти до 20 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«При достижении 80 лет фиксированная часть пенсии увеличивается в два раза. По этой причине её сумма будет составлять 19 169,4 рублей», — сказал Сафонов.

По словам эксперта, рост пенсии обусловлен правилами, по которым рассчитывается страховая пенсия по старости. Эта сумма состоит из двух частей: фиксированной, которая каждый год увеличивается (в 2026 году она составит 9 584 рубля), и страховой. Размер второй части зависит от того, сколько лет человек работал и сколько денег было перечислено на его пенсионный счёт за это время.

Ранее сообщалось, что в России пенсии по инвалидности подразделяются на три вида: страховые, социальные и государственные. После индексации с 1 апреля 2026 года базовый размер такой выплаты составит 9 424,12 рубля. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов сумма достигает 22 617,67 рубля.