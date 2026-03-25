Россиян обманом заставляют переводить пенсии на счета НПФ

Агенты негосударственных пенсионных фондов используют методы давления и запугивания, чтобы заставить граждан переводить пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Об этом пишет газета «Известия».

Агенты приходят к людям домой, звонят или являются на работу, пугая скорым «закрытием», «поглощением» или «банкротством» текущего фонда. Они убеждают срочно подписать документы на перевод, часто не раскрывая всех условий и рисков.

В результате таких действий граждане могут потерять за пять лет от 20 до 40% инвестиционного дохода. Согласно данным Счётной палаты, в 2015–2017 годах из-за подобных незаконных переводов россияне лишились более 82 млрд рублей.

В прошлом году количество жалоб на недобросовестные практики при продаже долгосрочных сбережений через НПФ выросло в шесть раз. Эксперты советуют проверять документы агентов, не верить обещаниям высокой доходности и не принимать решения под давлением.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова рассказала, что россияне, у которых нет официального трудового стажа, всё же имеют право на пенсионные выплаты, но они будут ниже стандартных, а право на них наступит позже общеустановленного возраста. По её словам, в такой ситуации человек может рассчитывать не на страховую пенсию по старости, а на социальную — её назначают на пять лет позже.