Россиянам без стажа объяснили, когда и сколько заплатят на пенсии

Россияне, не имеющие официального трудового стажа, всё равно могут рассчитывать на пенсионные выплаты, однако их размер будет ниже стандартных и назначат их позже установленного возраста. Об этом изданию агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если человек не имеет трудового стажа и даже не работал ни одного дня, он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста», — пояснила она.

Эксперт отметила, что социальные выплаты значительно уступают страховым по размеру. По данным на начало 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляла около 24,8 тысячи рублей, тогда как социальная — примерно 13,5 тысячи рублей.

При этом государство гарантирует минимальный уровень дохода для пожилых граждан. Если начисленная сумма оказывается ниже регионального прожиточного минимума, назначается дополнительная социальная выплата, которая доводит доход до необходимого уровня. В расчет при этом включаются все денежные поступления пенсионера, однако меры поддержки в натуральной форме не учитываются при определении итоговой суммы.

Ранее сообщалось, что для получения максимальной страховой пенсии россиянину необходимо иметь доход порядка 250 тысяч рублей в месяц. В расчёт включается фиксированная выплата в размере 9584,69 рубля, а также накопительная часть, формируемая при стаже около 45 лет.