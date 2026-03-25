Пенсии с 1 апреля 2026: кому повысят и на сколько — полный разбор
С 1 апреля 2026 социальные пенсии вырастут на 6,8 процента. Кому положено повышение: полный список (инвалиды, дети-сироты, 80 лет). Точные суммы в таблицах — в материале Life.ru.
С 1 апреля 2026 года в России пройдёт ежегодная индексация социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения. Повышение составит 6,8% и затронет около 4,3 миллиона человек — получателей социальных пенсий, инвалидов, детей-сирот, а также тех, кому в марте исполнилось 80 лет. Рассказываем по порядку: кому, сколько и когда ждать.
Кого коснётся апрельская индексация — полный список
С 1 апреля 2026 года пенсии снова повысят, но коснётся это только определённых категорий граждан.
Так, очередная ежегодная индексация социальных пенсий и государственного обеспечения ждёт:
- людей, не накопивших нужный стаж для страховой пенсии;
- инвалидов, включая детей-инвалидов;
- детей, потерявших одного или обоих родителей.
Социальные пенсии этих граждан проиндексируют 1 апреля 2026 года на 6,8%, что затронет около 3,6 млн человек. Размер этой индексации определяется исходя из роста прожиточного минимума пенсионера. Федеральный размер ПМП вырос с 1 января 2026 года на 1038 рублей и достиг 16 288 рублей, его прибавка в процентном выражении как раз и составила 6,8%.
Также повысят пенсию гражданам, отметившим 80-летний юбилей в марте 2026 года, но об этом мы поговорим отдельно.
На сколько повысят социальные пенсии — таблица
С тем, кому именно повысят социальные пенсии с 1 апреля на 6,8%, мы разобрались. Теперь давайте узнаем, как именно вырастут выплаты той или иной категории граждан. Для наглядности мы составили таблицу, в которой кратко и понятно обозначили размер пенсии до 1 апреля и после, а также указали разницу, какую конкретно сумму составит прибавка.
Важно: если после индексации общий доход пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, назначается социальная доплата (федеральная или региональная). Узнать точную сумму для вашего региона можно в своём отделении соцзащиты.
Отдельно про пенсионеров, которым исполнилось 80 лет
Если вам исполнилось 80 лет в марте 2026-го, с 1 апреля произойдёт двойное повышение. Так, во-первых, размер фиксированной выплаты страховой пенсии увеличится вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля.
Во-вторых, пенсионеру по достижении 80 лет начинают выплачивать дополнительное пособие по уходу, размер которого в 2026 году составляет 1413,86 рубля.
В итоге получается, что с 1 апреля мартовские 80-летние юбиляры станут получать на 10 998,55 рубля больше.
Важно: это касается только получателей страховой пенсии по старости, достигших 80 лет.
Чем социальная пенсия отличается от страховой (коротко)
Некоторые путаются и думают, что 1 апреля проходит повторная индексация, а потом удивляются, что прибавки не случилось. Так, сейчас мы ожидаем повышение именной социальной пенсии, страховая была проиндексирована ещё 1 января 2026 года. А чтобы не тешить себя напрасными надеждами из-за ошибки толкования терминов, важно просто понимать разницу между страховой и социальной пенсией, ничего сложного в этом нет. Для наглядности мы даже составили для вас таблицу, чтобы было легче сориентироваться в главных отличиях этих мер государственной поддержки.
Что ещё повысят с 1 апреля
Но с 1 апреля проиндексируют не только пенсии. Повышение на 6,8% также коснётся государственного пенсионного обеспечения.
Получателями такой меры поддержки являются:
- участники Великой Отечественной войны;
- граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»;
- военнослужащие, проходившие службу по призыву;
- космонавты и лётчики-испытатели;
- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.
Нужно ли писать заявление?
Нет, ничего писать не надо. Индексация происходит автоматически, беззаявительно. Социальный фонд сам пересчитает пенсии и пришлёт повышенные суммы в апреле. Но рекомендуется проверить актуальность своих персональных данных через портал «Госуслуги» или в территориальном отделении СФР, чтобы не было никаких неточностей, иначе доплата может не дойти.
Заключение
Апрельская индексация затронет миллионы россиян — самых уязвимых категорий. Главное, что нужно запомнить:
- повышение касается ТОЛЬКО социальных пенсий, страховые уже индексировали в начале года;
- военных пенсий апрельская индексация тоже не коснётся, их повысят 1 октября;
- подавать заявление не нужно, новая, увеличенная сумма придёт вам автоматически.
Если у вас остались вопросы — пишите в комментариях, разберём индивидуально.