С 1 апреля вступят в силу постановления о повышении социальных выплат. Кому сделают прибавку и на сколько

С 1 апреля повысят несколько социальных выплат. Кого затронет прибавка, сколько она составит и как её получить? 18 марта, 21:20

Какие социальные выплаты повысят на федеральном уровне

В Социальном фонде России сообщили, что проактивно повысят пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, которые каждый год индексируются в апреле. Получателям не нужно будет для этого никуда обращаться или подавать заявление. Повышенные выплаты придут по обычному графику доставки.

В текущем году масштаб пересмотра затрагивает прежде всего социальные пенсии, которые назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа для получения страховой пенсии. Речь идёт о людях с инвалидностью и о детях-инвалидах, представителях малочисленных народов Севера, детях, потерявших кормильца, а также лицах, достигших установленного законом возраста, но не выработавших необходимого количества пенсионных баллов. Об этом рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

— С 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий увеличивается на 6,8%. Федеральное законодательство предусматривает индексацию социальных пенсий, размер которых правительство устанавливает соответствующим постановлением на основании данных о динамике прожиточного минимума. Следует подчеркнуть, что апрельская индексация не распространяется на страховые пенсии, так как они были проиндексированы ранее, с 1 января. Апрельское повышение адресовано принципиально иной категории пенсионеров, нуждающейся в особом внимании со стороны государства, — пояснила Надежда Капустина.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут согласно Постановлению Правительства от 26.02.2026 г. № 197. Индексация затронет как федеральный, так и региональный уровни. Социальные пенсии, которые будут проиндексированы с учётом темпов роста прожиточного минимума. На эти моменты обратила внимание директор департамента НПФ ГАЗФОНД ПН Юлия Ипанова.

В СФР отметили, что в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей и достигнет 16,5 тыс. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов повысится на 1,6 тыс. рублей, до 24,5 тыс. Важно отметить, что фактический размер прибавки у каждого получателя будет разным. Он зависит от индивидуального размера пенсии.

Кроме того, с 1 апреля Социальный фонд повысит выплату по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тыс. рублей. Социальный фонд автоматически оформляет надбавку по уходу к пенсии и автоматически же повышает её в ходе индексации. Ни пенсионерам, ни тем, кто за ними ухаживает, делать ничего не нужно.

— В целом же современная парадигма социальной защиты подразумевает более широкий подход. Государство сегодня выстраивает систему, где текущие выплаты дополняются возможностью для самих граждан формировать свои будущие накопления. Примером такого подхода является Программа долгосрочных сбережений (ПДС), где государство не просто гарантирует сохранность средств, но и добавляет к ним собственные деньги через систему софинансирования, а также предоставляет налоговые преференции. Это даёт людям шанс создать личную «финансовую подушку», которая станет дополнением к регулярным социальным и страховым выплатам в будущем, — добавила Юлия Ипанова.

Какие социальные выплаты повысят на региональном уровне

Надежда Капустина отметила, что на региональном уровне субъекты Российской Федерации, как правило, синхронизируют пересмотр собственных мер социальной поддержки с федеральным календарём индексаций. Ряд регионов также корректирует размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и иным категориям граждан, отнесённым к региональной компетенции.

Конкретные суммы прибавок варьируются в зависимости от бюджетных возможностей каждого субъекта и утверждаются соответствующими нормативными актами региональных органов власти. Получателям целесообразно обращаться в территориальные органы социальной защиты для получения актуальной информации о размерах причитающихся им выплат.

— Необходимо также учитывать, что для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход остаётся ниже регионального прожиточного минимума, предусмотрена социальная доплата к пенсии. Размер такой доплаты автоматически пересчитывается при любом изменении базовой выплаты, — добавила Надежда Капустина.

Таким образом, даже при относительно скромной номинальной прибавке фактический доход указанных граждан должен быть доведён до установленного порогового значения.

— Индексация социальных выплат — общемировая практика, которая в России закреплена на конституционном уровне. Но разница в деталях — где-то индексация автоматическая, где-то регулируемая. Наша страна в этом смысле следует общемировой практике, с ручным способом регуляции в зависимости от бюджетной ситуации, — рассказала замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Татьяна Косачёва.

