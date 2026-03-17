С 1 апреля цены на бензин перешагнут новую отметку. Сколько будет стоить топливо на заправках

В первой половине марта стоимость топлива на АЗС немного подросла. Что будет с ценами на бензин и дизель с 1 апреля?

16 марта, 21:20
Экономисты дали прогноз цен на топливо с 1 апреля. Обложка © Life.ru

Ситуация на топливном рынке в середине марта

С начала 2026 года розничные цены на топливо понемногу, но стабильно растут. По данным Росстата, к 10 марта средняя стоимость бензина по России достигла 66,15 рубля за литр: АИ-92 — 62,62 рубля, АИ-95 — 68,03 рубля, АИ-98 — почти 92 рубля, дизель — 77,34 рубля. С начала года бензин подорожал на 2,1%, дизель — на 1,5%.

— Устойчивый темп роста — уже тревожный сигнал накануне весны. Апрель добавит сразу несколько факторов давления. Первый — сезонный. Спрос на бензин традиционно начинает расти с потеплением и дачным сезоном, пик приходится на май – октябрь. Второй — регуляторный. В феврале правительство скорректировало экспортные ограничения: запрет на вывоз бензина, действовавший для всех участников рынка, продлили до 31 июля, но производителям право экспортировать вернули. Логика понятна — не дать НПЗ «затовариться», однако часть топлива, которая прежде оставалась на внутреннем рынке, теперь пойдёт на экспорт. Это снизит предложение внутри страны именно тогда, когда спрос начнёт расти, рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Третий фактор — накопленные с начала года эффекты повышения НДС и индексации топливных акцизов. По итогам 2025 года бензин дорожал почти вдвое быстрее инфляции (10,78% против 5,59%), и в 2026-м эта история рискует повториться, пусть и в меньших масштабах.

С 1 апреля установятся сезонные цены на аренду жилья. Сколько будут стоить съёмные квартиры и дома
С 1 апреля установятся сезонные цены на аренду жилья. Сколько будут стоить съёмные квартиры и дома

Прогноз цен на бензин с 1 апреля

Тем не менее резкого скачка цен не ждём. Государство держит руку на пульсе через демпферный механизм, а запасы топлива пока достаточные. Рост будет плавным — плюс 1–2 рубля к текущим ценам к концу апреля по основным маркам.

— К середине лета АИ-92 вполне может перешагнуть отметку 65 рублей, АИ-95 — приблизиться к 70–71 рублю, что укладывается в базовый прогноз на год. Дизель будет держаться чуть скромнее в процентном выражении — его сезонность иная, а производители сохраняют право экспорта и без ограничений. Главный риск — внеплановые остановки НПЗ или новые перебои в логистике: именно они в 2025 году превращали плавный рост в резкие скачки на бирже и локальный дефицит в регионах, рассказал Алексей Иванов.

Нина Важдаева
