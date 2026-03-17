С 1 апреля цены на бензин перешагнут новую отметку. Сколько будет стоить топливо на заправках
16 марта, 21:20

Ситуация на топливном рынке в середине марта

С начала 2026 года розничные цены на топливо понемногу, но стабильно растут. По данным Росстата, к 10 марта средняя стоимость бензина по России достигла 66,15 рубля за литр: АИ-92 — 62,62 рубля, АИ-95 — 68,03 рубля, АИ-98 — почти 92 рубля, дизель — 77,34 рубля. С начала года бензин подорожал на 2,1%, дизель — на 1,5%.

— Устойчивый темп роста — уже тревожный сигнал накануне весны. Апрель добавит сразу несколько факторов давления. Первый — сезонный. Спрос на бензин традиционно начинает расти с потеплением и дачным сезоном, пик приходится на май – октябрь. Второй — регуляторный. В феврале правительство скорректировало экспортные ограничения: запрет на вывоз бензина, действовавший для всех участников рынка, продлили до 31 июля, но производителям право экспортировать вернули. Логика понятна — не дать НПЗ «затовариться», однако часть топлива, которая прежде оставалась на внутреннем рынке, теперь пойдёт на экспорт. Это снизит предложение внутри страны именно тогда, когда спрос начнёт расти, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Третий фактор — накопленные с начала года эффекты повышения НДС и индексации топливных акцизов. По итогам 2025 года бензин дорожал почти вдвое быстрее инфляции (10,78% против 5,59%), и в 2026-м эта история рискует повториться, пусть и в меньших масштабах.

Прогноз цен на бензин с 1 апреля

Тем не менее резкого скачка цен не ждём. Государство держит руку на пульсе через демпферный механизм, а запасы топлива пока достаточные. Рост будет плавным — плюс 1–2 рубля к текущим ценам к концу апреля по основным маркам.

— К середине лета АИ-92 вполне может перешагнуть отметку 65 рублей, АИ-95 — приблизиться к 70–71 рублю, что укладывается в базовый прогноз на год. Дизель будет держаться чуть скромнее в процентном выражении — его сезонность иная, а производители сохраняют право экспорта и без ограничений. Главный риск — внеплановые остановки НПЗ или новые перебои в логистике: именно они в 2025 году превращали плавный рост в резкие скачки на бирже и локальный дефицит в регионах, — рассказал Алексей Иванов.

