Оформить социальные пенсии стало проще. Как получить выплаты и кому сделают прибавку с 1 апреля С 1 апреля повысят социальные пенсии. При этом не все знают, что имеют на них право. Юристы рассказали, какие есть особенности при назначении социальной пенсии, кому и как назначат выплаты этой весной и как получить больше. 26 марта, 21:20

Когда назначают социальную пенсию

Социальные пенсии назначают с 1-го числа месяца, в котором человек обратился с соответствующим заявлением в Социальный фонд России. Это общее правило. В остальных случаях назначение проходит не ранее чем со дня возникновения права на социальную пенсию.

Заявительный порядок получения социальной пенсии распространяется, например, на людей, достигших возраста назначения социальной пенсии (69 лет для мужчин и 64 года для женщин в 2026–2027 годах, соответственно 70 лет и 65 лет — с 2028 года). Речь идёт о гражданах РФ, проживающих в России.

Должны подавать заявление и иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории России не менее 15 лет и достигли возраста назначения социальной пенсии.

— По заявлению получить социальную пенсию могут граждане РФ из малочисленных народов Севера, постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера и достигшие возраста 55 лет и 50 лет (мужчины и женщины соответственно), — отметили в СФР.

Также по общему правилу получают социальную пенсию дети, потерявшие одного или обоих родителей и учащиеся по основным образовательным программам.

— Из общего правила есть исключения. Речь идёт о случаях, когда социальную пенсию назначают без подачи заявления. Например, одно из исключений — это ситуация, когда по достижении определённого возраста социальная пенсия по старости устанавливается из-за прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности. В этом случае социальная пенсия устанавливается без заявления и бессрочно. Достаточно того, чтобы мужчина достиг 70 лет (69 лет в 2026–2027 годах), а женщина 65 лет (64 лет в 2026–2027 годах). Также беззаявительно назначается пенсия по потере кормильца детям до 18 лет. И это далеко не полный перечень исключений, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие пенсии повысят с 1 апреля

C 1 апреля 2026 года все социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Кроме того, вырастет размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Среди них лётчики-испытатели, космонавты, военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

— В целом же стоит помнить, что социальная пенсия значительно ниже страховой. Примерно в два раза. Поэтому если есть возможность доработать или докупить стаж, то лучше это сделать. Это, конечно, касается случаев назначения пенсии по старости. Если стажа не хватает, то страховую пенсию не назначат и человек может претендовать только на социальную, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева