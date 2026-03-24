С 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке. Какие права и обязанности появятся у покупателей

С 1 апреля продавать товары в рассрочку будут по новым правилам. Как это скажется на ценах, досрочном погашении, неустойке при просрочке платежа и сроках оплаты? 23 марта, 21:20 С 1 апреля изменятся условия покупки товаров в рассрочку.

Как купить товар в рассрочку с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 283-ФЗ, который определяет порядок приобретения в рассрочку товаров и услуг. Здесь устанавливаются правовые основы работы операторов сервисов рассрочки, вводится ряд поэтапных ограничений и требований, определяются права и обязанности покупателей.

— Нововведения достаточно значимые. Они важны как для защиты прав покупателей, так и для увеличения прозрачности этого рынка. Одна из задач — снизить возможность покупки дорогих товаров людям с ограниченными финансовыми возможностями, то есть защита от финансовой каббалы. Теперь пользователи рассрочки будут серьёзно ограничены в сроках выплат. С 1 апреля 2026 года они составят максимум шесть месяцев, с 1 апреля 2028 года — четыре месяца, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Важно, что новый закон повышает унификацию и прозрачность процесса получения рассрочки. Кроме того, он ограничивает размер неустойки за просрочку платежа. Неустойка не может быть более 20% годовых, тогда как ранее её размер не регулировался. Также сервисы по предоставлению рассрочки становятся поднадзорными Банку России. При выявлении нарушений покупатель сможет обратиться в ведомство с жалобой. Потребителю станет легче защитить свои права.

Какие права и обязанности для покупателей вводит новый закон

Елена Кузнецова отметила, что ранее при досрочном погашении с покупателей могли брать штрафы. С 1 апреля это запрещается. Досрочное погашение рассрочки будет только без штрафов и комиссий. Также запрещается любое навязывание дополнительных услуг. Накладывается и полный запрет на любые скрытые комиссии.

Ещё один важный момент — это цена товара. Раньше стоимость покупки могла заметно отличаться. Один и тот же товар в рассрочку и без мог стоить по-разному. Теперь такие манипуляции с ценами полностью исключаются.

— Стоимость товара будет одинаковой при любой форме оплаты. Кроме того, теперь информация о рассрочке на сумму менее 50 тыс. рублей не будет передаваться в бюро кредитных историй, — добавила Елена Кузнецова.

