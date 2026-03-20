Центробанк снизил ключевую ставку. Как это отразится на рынках, вкладах, кредитах и курсе рубля

В пятницу, 20 марта, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. Почему регулятор пошёл на смягчение денежно-кредитной политики, какой сигнал получили рынки и как это отразится на вкладах, кредитах и курсе рубля? 20 марта, 12:04 Экономисты рассказали, что означает снижение ключевой ставки Центробанком.

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания 20 марта 2026 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. Решение совпало с базовым сценарием большинства банковских аналитиков, которые допускали смягчение политики для поддержки экономики.

Аналитики «Сравни» отметили, что длительное сохранение высокой стоимости заимствований уже начинает сдерживать экономическую активность. Речь идёт о замедлении темпов производства, переносе и заморозке новых инвестиционных проектов. В результате усиливается охлаждение экономики, что отражается на предложении товаров и услуг.

Дополнительным аргументом в пользу снижения ставки стала динамика инфляции. По данным Росстата, в середине марта недельный рост цен замедлился до 0,08 против 0,11% ранее, а с начала года инфляция составила 2,59%. Годовой показатель при этом остатся вблизи 6% — около 5,9%, демонстрируя относительную стабилизацию.

— Банк России снижает ставку уже седьмой раз подряд — с июня прошлого года она опустилась с 21 до нынешних 15%. Ритм устоялся: минус 50 базисных пунктов за заседание, без рывков и сюрпризов. Инфляция на 16 марта составляла 5,91% в годовом выражении — всё ещё выше цели, но движение вниз устойчивое. ЦБ обозначил ориентир: средняя ставка по итогам 2026 года — в диапазоне 13,5–14,5%. Это означает ещё несколько шагов вниз в течение года, — рассказал член экспертного совета по развитию цифрово‌й экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ думы Валерий Тумин.

По его словам, интрига сейчас в том, когда регулятор возьмёт паузу. В апреле состоится опорное заседание, там будет пересмотр среднесрочного прогноза. Нефть Urals на прошлой неделе держалась у 98 долларов за баррель — максимум с 2022 года. Это хорошая новость для бюджета, но Минфин параллельно обсуждает изменения в бюджетном правиле, и ЦБ будет учитывать влияние расходной политики на инфляцию.

— Снижение ключевой ставки даже на, казалось бы, небольшие 0,5 процентного пункта — это сигнал, который рынок считывает мгновенно. Это не просто техническое решение регулятора, а маркер того, что инфляционное давление начинает ослабевать и экономика, по оценке Центробанка, может позволить себе более мягкие денежные условия. Фактически это переход от режима «охлаждения» к более осторожной поддержке деловой активности, — рассказал председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин.

Что будет со ставками по вкладам

Рынок депозитов отреагирует в зависимости от решения регулятора, но в обоих случаях изменения будут умеренными. Банки начнут постепенно уменьшать доходность вкладов. По оценкам участников рынка, средние максимальные ставки опустятся до 13–13,5% годовых, при этом краткосрочные вклады сохранят премию — около 13,5–14%.

Если же ставка останется без изменений, банки могут, напротив, немного повысить ставки — на 0,25–0,5 п.п. для более активного привлечения средств клиентов. В этом случае максимальные предложения будут находиться в диапазоне 13,5–14,5% годовых, прежде всего на коротких сроках.

— Первое, что чувствуют на себе граждане, — это вклады. Банки довольно быстро начинают снижать ставки по депозитам, потому что стоимость денег для них уменьшается. Причём снижение по вкладам часто происходит быстрее и заметнее, чем по кредитам. Для вкладчиков это означает постепенное снижение доходности сбережений: деньги продолжают работать, но уже менее эффективно. В такой ситуации часть людей начинает задумываться о перераспределении средств — например, в более рискованные инструменты или в потребление, — рассказал Алексей Кузьмин.

Как снижение ставки отразится на облигациях

Для облигационного рынка ключевое значение имеет направление движения ставки. Снижение ставки создаст позитивный эффект: доходность новых выпусков начнёт постепенно снижаться, а ранее размещённые бумаги с более высокими купонами станут более привлекательными, что поддержит их стоимость. Также возможен переток средств из вкладов в облигации на фоне снижения депозитных ставок. Такой прогноз сделали в «Сравни».

Что будет со ставками по кредитам

После снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. условия кредитования изменятся с небольшой задержкой в одну-две с половиной недели, поскольку банки будут по-прежнему ориентироваться на маржинальность. При этом вероятно, что ставки по кредитам снизятся на 1,5–2 п.п.. Потребительские кредиты в среднем опустятся до 19–22% годовых, при этом в ближайший месяц ожидается умеренная коррекция, преимущественно для надёжных заёмщиков и в сегменте рефинансирования. Такой прогноз сделали в «Сравни».

— С кредитами ситуация развивается чуть более инерционно, чем со вкладами. Снижение ключевой ставки удешевляет фондирование банков, но они не спешат сразу резко пересматривать условия. Тем не менее тренд очевиден: ипотека, потребительские кредиты и кредитование бизнеса постепенно становятся доступнее. Это стимулирует спрос — как со стороны населения, так и со стороны компаний, которые начинают активнее занимать под развитие. Именно на это и рассчитывает регулятор: оживление экономической активности без разгона инфляции, — добавил Алексей Кузьмин.

Тем же, кто ждёт момента для ипотеки, торопиться не стоит — если ситуация терпит. Рыночная ставка пока ещё около 20%, и сегодняшние полпроцента до заёмщиков дойдут не раньше апреля-мая. Каждые два процентных пункта снижения ипотечной ставки — это примерно 8–10 тысяч рублей в месяц меньше при кредите в 5 миллионов на 20 лет. К концу года разница может стать ощутимой. Такое мнение высказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Как решение Центробанка отразится на курсе рубля

Алексей Кузьмин отметил, что снижение ставки делает рубль менее привлекательным для инвесторов, особенно в сравнении с валютами с более высокой доходностью. Это может оказывать умеренное давление на курс, особенно если параллельно нет сильной поддержки со стороны экспортной выручки или высоких цен на сырьё. Однако речь не идёт о резких движениях: если снижение ставки происходит в рамках ожидаемого сценария, рынок уже во многом закладывает это в котировки заранее.

— Регулятор отметил признаки выхода экономики к траектории сбалансированного роста, что сигнализирует о возможности продолжить плавное снижение ключевой ставки в II квартале. Факторы внешних условий остаются неопределёнными, и это не позволяет ЦБ перейти к более мягкому монетарному курсу из-за проинфляционных ожиданий домохозяйств. До конца месяца ожидаем расширенный диапазон колебания рубля в связи с ростом волатильности рынка: для доллара 79–89, для евро 93–100, для юаня 11,40–12.80, — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева