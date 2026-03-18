С 23 марта курс доллара достигнет пика. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе Оглавление Что происходит на валютном рынке на этой неделе Каких событий экономисты ждут на следующей неделе Прогноз курса рубля с 23 марта На этой неделе рубль подешевел. При этом на следующей неделе курсы валют могут достигнуть своего пика. Какие события повлияют на доллар с 23 марта и сколько будет стоить рубль? 17 марта, 21:45 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Что происходит на валютном рынке на этой неделе

Рубль на этой неделе планомерно теряет позиции. Причина тут не столько в ожиданиях снижения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ, сколько в резком сокращении продаж валюты по бюджетному правилу после 5 марта, когда ежедневные операции на 12,8 млрд рублей прекратил Минфин. Поддержка рубля ослабла. Так охарактеризовал обстановку на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Рубль давно не был в такой неопределённости сразу по нескольким фронтам одновременно. Первое: Минфин в марте вообще не выходит на валютный рынок — приостановлены и покупки, и продажи в рамках бюджетного правила. Второе: сама пауза — следствие грядущего пересмотра цены отсечения нефти вниз с нынешних 59 долларов за баррель, предположительно, до 45–55 долларов. Новое правило означает, что при низких ценах на нефть государство будет тратить меньше резервов на поддержку курса, а при высоких — активнее копить валюту в ФНБ. В любом случае привычной рублёвой «подушки» от Минфина на рынке больше нет, и это уже отыгрывается в котировках: доллар на 17 марта — 81,05 рубля, юань — 11,74. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Рубль входит в неделю перед заседанием Центробанка заметно ослабевшим: 17 марта официальный курс доллара достиг 81,05 рубля, юань вплотную подошёл к отметке 11,74 рубля. Это уже не просто коррекция — рубль планомерно снижается с начала марта, и причин несколько. Главная — Минфин в этом месяце полностью приостановил валютные операции по бюджетному правилу, — рассказал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его оценкам, технически до конца недели доллар может протестировать 82–82,5 рубля, юань — 11,85. Частичную поддержку рублю в конце марта окажет налоговый период, включая выплаты НДД.

Каких событий экономисты ждут на следующей неделе

На валютном рынке в преддверии заседания Банка России формируется осторожный настрой: инвесторы постепенно закладывают в цены продолжение смягчения денежно-кредитной политики. На этом фоне рубль может оставаться под умеренным давлением в течение ближайшей недели. Так охарактеризовал ситуацию руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Ожидается, что к началу следующей недели российская валюта продолжит движение в сторону ослабления. Базовый диапазон колебаний может составить 77–84 рубля за доллар, 89,5–95 рублей за евро и 11,2–12 рублей за юань. Основным фактором давления остаются ожидания снижения ключевой ставки регулятора на ближайшем заседании: консенсус-прогноз рынка предполагает снижение до 15%. Дополнительную неопределённость создаёт обсуждение возможных изменений параметров бюджетного правила, что также повышает волатильность на валютном рынке, — отметил Александр Шнейдерман.

При этом решение регулятора в значительной степени уже учтено в текущих котировках. Рост курса доллара в последние дни отражает ожидания инвесторов относительно смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому само решение по ставке, вероятно, не станет триггером для резких движений курса рубля: рынок в значительной степени адаптировался к сценарию постепенного снижения стоимости заимствований.

Макроэкономические условия, по оценкам Александра Шнейдермана, в целом позволяют регулятору продолжать осторожное смягчение. По данным статистики за февраль, годовая инфляция в России составила около 5,9%, что оставляет пространство для дальнейшего снижения ставки без существенных рисков для ценовой стабильности. Если сигнал о смягчении будет подтверждён, это будет восприниматься как подтверждение постепенного выхода экономики на траекторию сбалансированного роста.

— К концу марта часть давления снимет налоговый период — компании традиционно продают валютную выручку под уплату НДД и других налогов. Но это временный и ограниченный эффект. Настоящая развязка наступит позже: когда Минфин объявит новую цену отсечения и возобновит рыночные операции. До тех пор рубль будет жить в режиме повышенной волатильности, и любой внешний шок — будь то новости по переговорам или движение нефтяных котировок — будет отрабатываться резче обычного, — считает Денис Астафьев.

Прогноз курса рубля с 23 марта

Александр Шепелев отметил, что технически курсы подходят к важным сопротивлениям, которые могут выступать пиками локального импульса роста иностранных валют — 82,5 за доллар и 12 за юань. Но на будущей неделе рост валют может приостановиться и даже смениться эпизодическим укреплением рубля в направлении 80 за доллар и 11,5 за юань. Впереди налоговый период, в том числе и крупные выплаты по НДД, и экспортёры будут продавать больше валюты.

— Если говорить о конкретных уровнях, то на следующей неделе логично ожидать движения курса доллара в диапазоне 80–85 рублей с возможными краткосрочными выходами за его границы на новостном фоне. При жёсткой риторике Центробанка рубль может укрепиться ближе к нижней границе диапазона, тогда как более мягкие сигналы или усиление внешних рисков способны вернуть курс в зону 84–86 рублей. В целом рынок сейчас не настроен на резкие девальвационные сценарии, но и устойчивого тренда на укрепление пока не просматривается — мы остаёмся в режиме колебаний вокруг равновесных значений, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

В целом на рубль давит и ожидаемая корректировка правила в части цены отсечения нефти, это может прибавить к курсу доллара ещё не менее 3 рублей. Правда, повышение уровня цен на нефть позволяет Минфину повременить со снижением цены отсечения. Кроме того, системное давление на рубль оказывает цикл снижения ключевой ставки, который, вероятнее всего, продолжится в эту пятницу снижением стоимости фондирования ещё на 50 б.п., до 15%. Пока новые параметры бюджетного правила не объявлены, рост валют может притормозить. Ожидания на будущую неделю по курсам — 11,5–12 рублей за юань, 80,5–82,5 за доллар, 93–95 за евро. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

— К концу первого квартала 2026 года курс доллара может составить 82,8 рубля, а курс юаня — 12 рублей. В зависимости от цен на нефть и бюджетного правила. При этом к апрелю 2026 года возможно плавное ослабление рубля с диапазоном курса 80–90 рублей за доллар, — считают аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Авторы Нина Важдаева