В России теперь придётся платить 15% с банковского кешбэка

В России налоговая служба начала квалифицировать банковский кэшбэк как инвестиционный доход и взимать с него 15% НДФЛ. Первым с такой ситуацией столкнулся житель страны, который накопил 480 тысяч рублей бонусами по премиальной карте, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Никита Стариков в 2025 году разместил на вкладах около 8 миллионов рублей и к январю получил 2,2 миллиона рублей процентного дохода. Эта сумма проходила под порогом налогообложения в 13%, однако налоговики добавили к ней ещё и кэшбэк, посчитав его доходом от инвестиций. Управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев назвал ситуацию спорной и указал на риск двойного налогообложения.

«Ключевая проблема здесь — в том, что считать налоговой базой: всю сумму кешбэка или сумму за вычетом косвенных налогов, которые человек уже заплатил при совершении покупок. Многое зависит от условий договора с банком и от того, как именно формируется кешбэк», — пояснил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что ЛДПР предложила тормозить налоговые законы: новые нормы, ухудшающие положение граждан и бизнеса, хотят вводить в силу минимум через год после публикации. Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил, что сегодня налоговая реальность может поменяться за месяц, и это бьёт по людям и малому бизнесу — они просто не успевают перестроить планы и бюджеты. Депутаты считают, что налоговая система должна быть предсказуемой, а годовое отставание даст всем возможность спокойно адаптироваться.