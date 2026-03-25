За «лишние» квартиры могут взять больше: в регионах предложили новый налог

Союз финансистов России предложил усилить налоговую нагрузку для владельцев трех и более квартир. Речь идет об одной из инициатив по увеличению доходов региональных бюджетов.

О новой идее рассказала РБК глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. По ее словам, наличие нескольких объектов жилья часто связано с получением дохода, в том числе от аренды, однако такие поступления не всегда облагаются налогом.

В качестве меры предлагается ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество. Он может применяться в случае, если совокупная кадастровая стоимость такой недвижимости превышает установленный порог.

Одновременно авторы инициативы предлагают предусмотреть вычет для тех собственников, кто официально платит НДФЛ с доходов от сдачи жилья. Таким образом меру хотят связать с легализацией арендных поступлений.

Среди других предложений Союза финансистов — изменить порядок налогообложения пунктов выдачи заказов. В частности, обсуждается обязанность собственников таких помещений платить налог исходя из кадастровой стоимости.

Пока речь идет только о предложениях, а не о принятом решении. Для запуска такой нормы потребуются дальнейшее обсуждение и возможные изменения в законодательстве.

К слову, с начала 2026 года многие собственники получили уведомления об увеличении кадастровой стоимости их недвижимости.