Нельзя выселить. Какие права появились у арендаторов квартир и что грозит собственнику Оглавление Какие проблемы могут возникнуть при выселении жильцов из съёмной квартиры Что нужно знать собственникам и нанимателям перед заключением договора найма квартиры Юристы рассказали, какие права есть у арендаторов и как ими воспользоваться. Например, когда можно получить регистрацию в квартире и как вселить несовершеннолетних. Что нужно знать собственникам и арендаторам, чтобы избежать проблем? 31 августа, 21:51 Юристы рассказали, что нужно учитывать при регистрации жильцов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Какие проблемы могут возникнуть при выселении жильцов из съёмной квартиры

Согласно закону, наниматель, если он зарегистрирован в определённом жилом помещении, может зарегистрировать в съёмной квартире своих несовершеннолетних детей. Для этого не требуется согласие собственника, так как местом жительства несовершеннолетнего является место жительства одного из его родителей. Об этом сообщил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

— Также необходимо знать, что несовершеннолетнего квартиранта, имеющего регистрацию в объекте и не имеющего регистрации по какому-то другому адресу, может быть не так просто выселить до окончания срока регистрации. Для этого придётся обращаться в суд. Но судьи не всегда принимают решение об окончании регистрации, если у ребёнка нет другого возможного адреса проживания. А вместе с зарегистрированным ребёнком может остаться один из его родителей, — рассказал Пётр Гусятников.

Что нужно знать собственникам и нанимателям перед заключением договора найма квартиры

Чтобы избежать многих проблем, нужно чётко прописывать условия проживания в договоре найма. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания. Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаём жилое помещение, предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

— В договоре найма должен быть указан срок его действия, если срок не указан, договор считается заключённым на 5 лет. По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на новый срок, — отметил Евгений Корнеев.

Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение внаём. Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок.

Если договор заключён на период до одного года, такой договор является краткосрочным. При этих условиях наниматель не получает преимущественное право на заключение нового договора по истечении сроков.

— В силу ст. 20 Гражданского кодекса местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признаётся место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Однако это не означает то, что при заключении одним из родителей договора найма ребёнок получает самостоятельное право пользования жильём. Ребёнок должен быть указан в договоре как постоянно проживающий с нанимателем (ст. 677 ГК). К вопросу о регистрации по месту жительства или месту пребывания — регистрация невозможна без воли собственника. Если жилое помещение в долевой собственности, требуется согласие всех дольщиков, — добавил Евгений Корнеев.

При этом, подчеркнул юрист, если зарегистрировать нанимателей по месту жительства или пребывания, то они могут регистрировать своих детей, не достигших 14-летия, без согласия собственников.

Авторы Нина Важдаева