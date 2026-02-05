В Госдуму внесли законопроект о годичной отсрочке для новых налоговых законов

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому новые законы, ухудшающие налоговое положение граждан и бизнеса, будут вступать в силу только через год после публикации. Данное заявление сделал лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с изданием «Газета.ru».

«Сегодня в России можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона. Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчёты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьёт по малым предприятиям», — заявил он.

По словам Слуцкого, налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, а эффект внезапности необходимо устранить, чтобы и «дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне». Поэтому предлагаемый механизм предполагает, что любые законы, вводящие новые налоги, повышающие ставки или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, будут вступать в силу не ранее чем через год после публикации. Этот срок, по мнению авторов инициативы, нужен людям и бизнесу для спокойной адаптации, пересмотра планов и изменения системы учёта без работы в авральном режиме.

При этом в ЛДПР считают, что нововведение не должно касаться законодательных льгот и послаблений. Все нормы, которые улучшают положение налогоплательщиков, смогут вступать в силу в обычном порядке, без отсрочки.

Ранее стало известно, что ЛДПР предлагает предоставить матерям-самозанятым налоговые каникулы в виде освобождения от уплаты налога на профессиональный доход в течение первого года после рождения ребёнка. С появлением детей женщина неизбежно сталкивается со снижением дохода и вынуждена приостановить часть своей профессиональной деятельности. Совмещать активную работу с материнством в этот период является чрезвычайно сложной задачей для большинства женщин.