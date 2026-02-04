В Госдуме призвали освободить самозанятых россиянок от налога на год после родов

ЛДПР предлагает освободить самозанятых матерей от уплаты налога на профессиональный доход на год после родов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

«Когда появляются дети, женщина неизбежно сталкивается с временным падением дохода и необходимостью если не отказаться, то как минимум приостановить часть любимой работы», — указал парламентарий.

Как отметил глава ЛДПР, эта мера призвана поддержать женщин в первый год жизни ребёнка, снизить финансовую нагрузку на семью и дать возможность сохранить своё дело и клиентскую базу. Он подчеркнул, что совмещать активную работу с материнством в этот период — чрезвычайно сложная задача.

В настоящее время самозанятые, применяющие налоговый режим НПД, не имеют специальных льгот, связанных с рождением детей. Из-за этого многим женщинам приходится либо прекращать профессиональную деятельность, либо уходить в теневой сектор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили разрешить людям перечислять до 3% суммы НДФЛ на пенсии родителей. По словам депутатов, сейчас большинство пенсионеров полагаются лишь на государственные выплаты, поскольку программы накопления не были так развиты, пока они сами трудились.