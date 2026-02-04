В Госдуме предложили перечислять до 3% суммы налогов на пенсии родителей

В Госдуме предлагают разрешить россиянам перечислять часть НДФЛ на пенсию своим родителям. Соответствующее обращение депутатов КПРФ на имя министра труда Антона Котякова имеется в распоряжении «Газеты.ru».

В документе парламентарии предлагают рассмотреть механизм, позволяющий направлять до 3% уплаченного налога на доходы физических лиц на дополнительное пенсионное обеспечение родителей. Как пояснил депутат Алексей Куринный, большинство нынешних пенсионеров рассчитывает только на государственные выплаты, так как в их рабочее время не было развитых программ накопления, а у многих из-за ликвидации предприятий в 90-е годы могли быть потеряны годы стажа.

По мнению коммунистов, эта инициатива не только станет проявлением заботы о старшем поколении и поможет семьям в условиях роста цен, но и подчеркнёт вклад родителей в воспитание детей. Куринный отметил, что размер доплаты будет зависеть от количества детей, что может стать дополнительным демографическим стимулом.

«Чем детей больше, тем более весомой будет сумма, которую пожилые люди будут получать от них как прибавку к пенсии. Поэтому наша инициатива, фактически привязывающая размер доплат старикам к количеству их детей, может стать хорошим демографическим стимулом», — подытожил парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме хотят освободить от налогов на доходы физических лиц стипендии студентов-целевиков. Депутаты считают, что таким образом учащиеся смогут улучшить своё материальное состояние, а престиж целевого обучения повысится.